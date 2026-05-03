Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người thương vong rạng sáng 3-5

Chiều 3-5, Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã này, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 4 giờ 30, tại Km615+900 (đoạn qua thôn Tân Hội, xã Bắc Trạch), xe tải biển kiểm soát 35H-011.XX do anh N.Đ.L. (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo anh N.V.L. (28 tuổi) đã va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát: 74H-042.XX kéo rơ-moóc 73RM-004.XX do anh B.V.Đ. (36 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) cầm lái.

Hai phương tiện hư hỏng nặng sau cú va chạm trên cao tốc qua Quảng Trị.

Cú va chạm mạnh khiến anh N.V.L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị nhưng không qua khỏi. Tài xế N.Đ.L. bị thương, đang được điều trị.

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định.