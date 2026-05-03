HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, 1 người tử vong

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc qua Quảng Trị rạng sáng 3-5 khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng

Xe tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Quảng Trị khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người thương vong rạng sáng 3-5

Chiều 3-5, Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua xã này, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 4 giờ 30, tại Km615+900 (đoạn qua thôn Tân Hội, xã Bắc Trạch), xe tải biển kiểm soát 35H-011.XX do anh N.Đ.L. (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc, chở theo anh N.V.L. (28 tuổi) đã va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát: 74H-042.XX kéo rơ-moóc 73RM-004.XX do anh B.V.Đ. (36 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) cầm lái.

Xe tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Quảng Trị khiến 1 người tử vong - Ảnh 2.

Hai phương tiện hư hỏng nặng sau cú va chạm trên cao tốc qua Quảng Trị.

Cú va chạm mạnh khiến anh N.V.L. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị nhưng không qua khỏi. Tài xế N.Đ.L. bị thương, đang được điều trị.

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định.

Tin liên quan

Quảng Trị phạt lò mổ gần 250 triệu đồng vì xả thải vượt chuẩn gấp 40 lần

Quảng Trị phạt lò mổ gần 250 triệu đồng vì xả thải vượt chuẩn gấp 40 lần

(NLĐO) - Cơ sở giết mổ gia súc ở Quảng Trị bị xử phạt gần 250 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều lần, trong đó có chỉ tiêu vượt gần 40 lần.

Hơn 2.300 tỉ đồng xây 11 trường nội trú liên cấp ở biên giới Quảng Trị

(NLĐO) - Quảng Trị khởi công 11 trường phổ thông dân tộc nội trú với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

Chưa thi tuyển 416 giáo viên, tài liệu ôn thi đã bán trên mạng xã hội ở Quảng Trị?

(NLĐO) - Sau khi Quảng Trị ban hành kế hoạch thi tuyển 416 viên chức giáo dục, nhiều trang Facebook đã rao bán "bộ tài liệu ôn thi" với giá khoảng 350.000 đồng.

Quảng Trị tai nạn giao thông người tử vong tai nạn cao tốc cao tốc Bùng Vạn Ninh cao tốc Vũng Áng – Bùng xe tải va chạm xe đầu kéo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo