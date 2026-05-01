Thời sự

Khẩn trương điều tra 2 vụ cháy ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Hải Đường - Phúc Nguyên

(NLĐO) – Trong 2 ngày liên tiếp, trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn quan địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 2 vụ cháy ô tô.

Trưa 1-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân 2 vụ cháy xảy ra trong 2 ngày liên tiếp trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương vào sáng 1-5

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 1-5, một chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TPHCM.

Điều tra 2 vụ cháy ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương ngày 1 - 5 - 2026 - Ảnh 1.

Ô tô khách giường nằm cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khi vừa đến đoạn Km 36+600 thuộc địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì tài xế phát hiện lửa bốc lên từ phía sau xe nên lập tức tấp xe vào làn dừng khẩn cấp để hành khách rời khỏi xe an toàn.

Tài xế cùng nhiều người khẩn trương dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ thân xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc và Đội CSGT tuần tra cao tốc số 7 có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và điều tiết giao thông.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 30-4, một ô tô 7 chỗ ngồi do ông H.T.N. điều khiển chở theo vợ và con lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến đoạn Km43+500 thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì xe bất ngờ bốc cháy.

Điều tra 2 vụ cháy ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương ngày 1 - 5 - 2026 - Ảnh 2.

Vụ cháy trên đưởng cao tốc TPHCM - Trung Lương vào rạng sáng 30-4

Phát hiện vụ việc, ông H. dừng xe cùng vợ và con mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Do lửa bén nhanh nên ô tô nhanh chóng bị lửa bao trùm và cháy hoàn toàn

Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

