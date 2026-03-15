Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Xe Trung Quốc vẫn khó tìm chỗ đứng

Long Giang

Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến các thương hiệu Trung Quốc gia nhập mạnh mẽ.

Chỉ chưa đầy 2 năm, khoảng 13 hãng xe Trung Quốc đã xuất hiện, trải dài từ xe xăng, hybrid đến xe điện. Các thương hiệu đua nhau tung sản phẩm mới, đầu tư hệ thống đại lý và triển khai nhiều chiến lược tiếp thị. Một số hãng còn lên kế hoạch lắp ráp trong nước nhằm tăng độ bao phủ. Dù vậy, doanh số thực tế vẫn khá khiêm tốn.

Thậm chí, mẫu ô tô điện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV, từng đặt tham vọng thay thế xe máy tại Việt Nam, gần đây đã âm thầm rút lui.

Theo giới kinh doanh, rào cản lớn nhất vẫn là tâm lý của người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), cho rằng nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc khi mới vào Việt Nam quá chú trọng bán hàng nhưng "quên" đầu tư mạng lưới bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng. Điều này khiến không ít khách hàng e ngại. Bên cạnh đó, người Việt từ lâu vẫn ưu tiên xe Nhật Bản và Hàn Quốc vì độ bền và tính thanh khoản cao. "Xe Nhật, xe Hàn khi bán lại thường chỉ mất giá khoảng 20%-30%, trong khi xe Trung Quốc có thể mất giá tới 50%, thậm chí cao hơn nhưng vẫn khó tìm người mua" - bà Hiền nhận xét.

Ngoài yếu tố tâm lý, thị trường ô tô Việt Nam cũng đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Không chỉ xe Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều hãng xe điện và thương hiệu mới liên tục gia nhập. Đáng chú ý, sự nổi lên của VinFast với chiến lược phát triển xe điện mạnh mẽ cũng tạo thêm áp lực lớn cho các hãng xe nước ngoài.

