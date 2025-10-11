HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Xem đã mắt tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO)- Hơn 5.000 sinh viên đã có trải nghiệm "xem đã mắt", "chơi đã tay" tại ngày hội Công nghệ thông tin - IT Day 2025.

Ngày hội Công nghệ Thông tin – IT DAY năm 2025 được tổ chức tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) đã thu hút hàng ngàn lượt sinh viên đến tham quan và trải nghiệm. 

Chơi game "thả ga" tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025 - Ảnh 1.

Chơi game "thả ga" tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025 - Ảnh 2.

Chơi game "thả ga" tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025 - Ảnh 3.

Sinh viên trải nghiệm chơi game trên các dòng máy tính hiện đại

Năm nay, ngày hội có 2 nội dung chính: ngày hội triển lãm công nghệ thông tin và đêm nhạc ITNight. Ngày hội triển lãm thu hút các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin đến quảng bá thương hiệu, trưng bày các sản phẩm, công nghệ mới nhất, các khóa học và đào tạo và ngắn hạn cho sinh viên. Thông qua ngày hội, các doanh nghiệp còn có thể tuyển dụng trực tiếp nhiều vị trí việc làm hấp dẫn.

Điểm mới của năm nay là "nâng cấp" giải đấu game về "Liên minh huyền thoại" sang bộ môn Valorant. Việc này nhằm mục đích nâng cấp giải đấu lên tầm chuyên nghiệp, xây dựng môi trường thi đấu lành mạnh, công bằng. Với sự đầu tư vào quy trình tổ chức, huấn luyện và thi đấu cho tuyển thủ, giải Valorant năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến những trận đấu kịch tính và hấp dẫn nhất.

Chơi game "thả ga" tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025 - Ảnh 4.
Chơi game "thả ga" tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025 - Ảnh 5.

Sinh viên trải nghiệm chơi cờ theo phong cách mới

Chơi game "thả ga" tại ngày hội Công nghệ thông tin năm 2025 - Ảnh 6.

Robot do nhóm sinh viên nghiên cứu được trưng bày được ngày hội

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phối hợp cùng doanh nghiệp trao 10 suất học bổng toàn phần (100%) đào tạo quản trị hệ thống mạng và an ninh mạng 2025 với thời gian đào tạo 24 tháng cho sinh viên. Tổng giá trị học bổng lên đến 360 triệu đồng cùng nhiều cơ hội thực tập, tuyển dụng việc làm hấp dẫn cho sinh viên của trường.


tìm việc làm game chơi game sinh viên ngày hội công nghệ thông tin IT Day
