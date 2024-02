Xem gì, nghe gì trong những ngày xuân?

Phim chiếu mạng (web drama) đặc sắc

Nhiều phim chiếu mạng phục vụ khán giả dịp Tết Giáp Thìn, gồm: Phim "Chuyện nhà Tí" 3 được chiếu trên kênh YouTube Minh Dự từ ngày 5-2, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc: NSND Kim Xuân, Puka, Lạc Hoàng Long, Gia Bảo…. Phim "Cậu Út cậu con Cúc" phần 3 phát hành trên kênh YouTube Huỳnh Lập Official vào lúc 20 giờ ngày 30-1. Phim "Tết đến rồi về nhà thôi 7" chính thức phát trên kênh Thu Trang Official từ ngày 25-1. Phim "Thắm tình duyên xuân" do Nguyễn Thành Nam đạo diễn, công chiếu trên kênh Hồ Bích Trâm Official từ 25 tháng chạp.