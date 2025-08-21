Xem miễn phí đại lễ A80 trên màn ảnh rộng

CGV triển khai xem miễn phí đại lễ A80 tại nhiều thành phố lớn

Theo CGV, được sự chấp thuận của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), rạp phát sóng trực tiếp phần lễ chính thức, chương trình diễu binh - diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình, cùng các tiết mục nghệ thuật chào mừng đặc sắc.

CGV ICECON đồng hành cùng Nền tảng Truyền hình số Quốc Gia VTVgo phát sóng trực tiếp sự kiện A80

CGV sẽ triển khai chiếu tại nhiều cụm rạp trọng điểm trên toàn quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng… để đông đảo khán giả có cơ hội cùng hòa chung không khí hào hùng của dân tộc trong một không gian hiện đại và trang trọng.

Sự kiện được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp chương trình tại các cụm rạp của CGV hoàn toàn miễn phí.

Mong khán giả có thêm không gian cộng đồng để thưởng thức đại lễ A80

Ông Ko Jae Soo - Tổng giám đốc của CGV Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng thông qua hoạt động đặc biệt này, khán giả sẽ có thêm một không gian cộng đồng để cùng nhau chia sẻ không khí trang nghiêm, hào hùng của cả nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách mà CGV đóng góp một phần để sự kiện A80 thêm lan tỏa và ý nghĩa, cũng như đồng hành cùng người dân trong những khoảnh khắc trọng đại của cả nước".

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Nguồn: VTVTimes

Từ năm 2024, CGV Việt Nam đã cho ra mắt thương hiệu ICECON Việt Nam với mục tiêu mang lại cho khán giả Việt Nam một nền tảng giải trí tại rạp hoàn toàn mới với những trải nghiệm toàn diện và độc đáo chưa từng có như phim concert, phim tương tác, các trận đấu thể thao, giải đấu e-sport...

Mới đây, với sự đồng hành của VTVcab - đơn vị giữ bản quyền phát sóng, CGV đã tổ chức thành công sự kiện xem trực tiếp trận chung kết UEFA Champions League 2025 mang đến cho người hâm mộ bóng đá trải nghiệm bùng nổ và mãn nhãn trên màn ảnh rộng.



