NS Minh Luân và Lâm Vỹ Dạ trong vở "Một cuộc chiến khác" của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt

Được chọn tham dự Liên hoan Sân khấu Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân 2025 tại Hà Nội, vở kịch "Một cuộc chiến khác" của tác giả Tống Phương Dung, đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt, do tập thể Sân khấu Kịch Hồng Vân biểu diễn, cố vấn nghệ thuật NSND Hồng Vân đã mang đến đời sống sàn diễn một vở kịch về cuộc chiến thầm lặng nhưng cam go của lực lượng công an chống phá tội phạm trong lĩnh vực y tế.

Không chọn con đường dễ dãi, vở kịch bước vào vùng đất dữ – nơi những mưu đồ tội phạm len lỏi trong chiếc áo blouse trắng, nơi đạo đức và đồng tiền liên tục va chạm, nơi sinh mệnh con người bị đem ra mặc cả. Ở đó, có những người âm thầm đối đầu với hiểm nguy để giữ lại điều thiêng liêng nhất: sự bình yên.

NS Minh Luân (vai đại úy Kiên) và Lâm Vỹ Dạ (vai bác sĩ Hoa) trong vở "Một cuộc chiến khác"

Lần đầu tiên trên sân khấu kịch nói tại TP HCM dàn dựng kịch bám sát vấn đề thời sự rất nhạy cảm, đó là đi sâu vào chuyên án tội phạm trong ngành y tế và cũng rất lâu rồi, Sân khấu kịch Hồng Vân mới chạm đến tác phẩm chính kịch.

Dưới ngòi bút của tác giả Tống Phương Dung và sự cố vấn nghệ thuật của NSND Hồng Vân, đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt – đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng quốc gia về sân khấu, vở "Một cuộc chiến khác" không sa vào giật gân mà đi thẳng vào bản chất của vấn đề: khi đạo đức y đức bị thao túng, hậu quả không chỉ là những con số tài chính, mà là niềm tin của người dân, là sự sống của người bệnh khi thuốc đặc trị được tuồn ra thị trường, làm giàu bất chính cho một số người lợi dụng quyền hạn trong bệnh viện đã thao túng.

Từ trái sang: Lê Nguyễn Tuấn Anh, Uyên Thảo và Lâm Vỹ Dạ trong vở "Một cuộc chiến khác"

Chuyện bắt đầu từ vụ đấu thầu thuốc tại một bệnh viện lớn, nơi giám đốc Mạnh (Lạc Hoàng Long) cấu kết với ông Khánh (Lê Nguyễn Tuấn Anh) đẩy thuốc ra thị trường. Bác sĩ Hoa (Lâm Vỹ Dạ) – người luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết – là người đầu tiên phát hiện sự bất thường này và cô đã quyết tìm ra sự thật.

Bên cạnh Hoa còn có chồng của cô là đại úy Minh Kiên (Minh Luân), chiến sĩ công an hình sự phụ trách điều tra chuyên án. Dù đối mặt với những thủ đoạn tinh vi, những mối đe dọa đến vợ con, Minh Kiên vẫn lựa chọn lẽ phải. "Tiền không thể mua được sự bình yên" – thông điệp này không chỉ là lời thoại, mà là lời thề của những người như anh – những chiến sĩ bước vào vùng tối để bảo vệ ánh sáng.

Một cảnh trong vở

Dấu ấn diễn xuất – sự lột xác và bứt phá

Điều bất ngờ lớn nhất của "Một cuộc chiến khác" chính là diễn xuất đầy chiều sâu của Lâm Vỹ Dạ trong vai bác sĩ Hoa. Không còn là nữ diễn viên hài quen thuộc, cô mang đến một nhân vật gai góc, nội tâm, chịu đựng và kiên cường.

Chính hình ảnh một người phụ nữ bình thường nhưng không chịu khuất phục trước cái ác đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho toàn bộ vở diễn.

Các diễn viên tham gia vở "Một cuộc đời khác"

Những pha hành động nghẹt thở trong vở "Một cuộc chiến khác"

Minh Luân – với gương mặt đĩnh đạc, ánh mắt quyết liệt và giọng thoại trầm ấm – thể hiện đúng hình ảnh người chiến sĩ công an mẫu mực: dấn thân, quyết đoán nhưng không thiếu yếu tố rất đời trong diễn xuất của anh.

Ở tuyến phản diện, Bùi Công Danh (bác sĩ Tuấn) và Lạc Hoàng Long (Mạnh - giám đốc bệnh viện) là những điểm nhấn thuyết phục. Không gào thét hay cường điệu, hai diễn viên khắc họa rõ nét sự tha hóa trong tâm hồn những kẻ đã đánh mất lương tri và phải trả giá đích đáng.

Kịch hình sự không chỉ là hành động

NS Bùi Công Danh và Lạc Hoàng Long vào vai phản diện trong vở

NSƯT Lê Nguyên Đạt không chạy theo kiểu kịch hình sự kiểu cũ với nhiều cảnh rượt đuổi hay kỹ xảo. Ngược lại, ông chọn lối kể chuyện tĩnh – tập trung vào tâm lý, đối thoại, và những xung đột đạo đức. Nhịp kịch chậm rãi nhưng chắc chắn, đẩy mâu thuẫn đến tận cùng và buộc khán giả phải suy nghĩ: Trong thế giới ngày nay, cái thiện không chiến thắng bằng sức mạnh mà bằng sự dũng cảm dám lựa chọn lẽ phải dù biết sẽ phải đánh đổi.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, các tuyến phụ như bà Loan (Uyên Thảo), ông Khánh (Tuấn Anh), bác sĩ Quyên (Mai Quyên), Minh Nga (bác sĩ Nga)… cũng đóng góp nhiều mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đa tầng của "Một cuộc chiến khác".

Trước khi tranh tài tại Liên hoan Sân khấu Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân lần 4 năm 2025 tại Hà Nội (sáng 27-6), vở "Một cuộc đời khác" sẽ diễn tại Sân khấu kịch Hồng Vân tối 22-6.