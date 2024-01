Xem tranh họa sĩ Lê Bá Đảng tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

Sáng 26-1, Bảo tàng Mỹ Thuật TP HCM khai mạc trưng bày chuyên đề về họa sĩ Lê Bá Đảng

Trong chuyên đề này, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đã chọn ra 87 tác phầm gồm tranh, tượng, phác thảo để trưng bày. Nội dung trưng bày được chia thành 4 tiêu đề: Điêu khắc Sắc không và tranh Không gian; Tranh, phác thảo bằng mực tàu chủ đề Mèo và Ngựa; tranh chất liệu màu nước chủ đề Vũ trụ giao hòa và Tranh in chủ đề Hoa và Phong cảnh.



Mỗi chủ đề trong trưng bày chuyên đề này là một tuyển tập phong phú về cảm xúc và trí tuệ, là dấu ấn sáng tạo từng thời kỳ và là hồi ký nghệ thuật của một người nghệ sĩ.

Bảo tàng Mỹ thuật mong rằng sự kiện này không chỉ là cơ hội để tri ân tâm huyết của những người hiến tặng, mà còn là dịp để kết nối cộng đồng với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Bảo tàng Mỹ thuật chia sẻ, năm 2023 là một năm đặc biệt của Bảo tàng Mỹ thuật. Là năm mà Bảo tàng Mỹ thuật vô cùng tự hào khi nhận được sưu tập tác phẩm, tư liệu của họa sĩ Lê Bá Đảng từ Pháp do ông, bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê hiến tặng.

Đây là lần thứ hai Bảo tàng Mỹ thuật nhận được vinh dự này; trước đó năm 2018 Bảo tàng đã được ông, bà hiến tặng sưu tập 27 tác phẩm lụa của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng được trưng bày

Họa sĩ Lê Bá Đảng bằng tài năng và trí tuệ đã sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc thể hiện quan điểm cá nhân về nhân sinh và vũ trụ.

Từ những nét phác họa Mèo tưởng như đơn giản nhưng đã mở ra khởi đầu quan trọng trong sự nghiệp của họa sĩ, đến những sáng tác về Ngựa không chỉ để lại dấu ấn đặc biệt mà còn là một thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển sáng tạo; từ những bức tranh in gắn liền với khám phá cả về kỹ thuật lẫn chất liệu cho đến những tác phẩm về lịch sử Việt Nam, đều được họa sĩ Lê Bá Đảng khắc họa bằng cả trí tuệ và tâm hồn.

Tuy nhiên, thành tựu nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng không thể trở thành một phần di sản văn hóa Việt Nam nếu thiếu tâm ý của ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê.

Bức tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng được trưng bày

Từ ông, bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đã tiếp nhận 236 tác phẩm, tư liệu của họa sĩ Lê Bá Đảng gồm: 30 tác phẩm điêu khắc; 2 tranh sơn dầu; 10 tranh chủ đề Không gian; 87 tranh in; 23 tranh màu nước; 30 tranh, phác thảo mực tàu; 3 tranh bút kim; 3 tranh, phác thảo bút chì; 23 tranh, phác thảo bút lông; 5 Sách tranh gồm: Lão Tử, Mèo, Mã thư, Vi họa, Vô đề; 2 trang tạp chí, báo in tác phẩm họa sĩ Lê Bá Đảng;18 Bản khắc ngược để làm tranh in.

Trong số đó có nhiều tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao, đánh dấu chặng đường phát triển sự nghiệp sáng tạo của Lê Bá Đảng như: các tác phẩm điêu khắc chủ đề Sắc không, các tác phẩm chủ đề Không gian, các bức tranh in trên loại giấy đặc biệt do họa sĩ tạo ra…

Chân dung họa sĩ Lê Bá Đảng

Song song với sự kiện trưng bày, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM đồng hành cùng tác giả Thụy Khuê giới thiệu tập sách: "Lê Bá Đảng - Cuộc đời và tác phẩm". Tập sách không chỉ là một bước tiến mới trong việc khám phá, hiểu rõ hơn về cuộc đời và tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng mà còn là một cống hiến ý nghĩa của tác giả Thụy Khuê đối với văn hóa Việt Nam.

"Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố cam kết với lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; cam kết với gia đình ông, bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê cố gắng bảo quản và phát huy tốt nhất sưu tập tác phẩm, tư liệu của họa sĩ Lê Bá Đảng.

Tổ chức trưng bày cố định "Không gian Lê Bá Đảng" để các giá trị sáng tạo của họa sĩ tiếp tục được lan tỏa và Bảo tàng Mỹ thuật là cầu nối văn hóa, là điểm hội tụ của niềm đam mê nghệ thuật" - đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM nói.

Tác phẩm của họa sĩ

Trưng bày chuyên đề Các tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng sẽ được diễn ra từ ngày 26-1 đến hết ngày 28-2-2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố.

Trong trưng bày chuyên đề này, Bảo tàng Mỹ thuật sẽ dành một khoảng thời gian đáng kể, không thu phí khách tham quan để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của lãnh đạo Thành phố khuyến khích người dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.