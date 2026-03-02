Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu châu lục ở đâu?

Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 ( AFC Women's Asian Cup 2026) sẽ được 3 đơn vị truyền thông tại Việt Nam sẽ đồng loạt phát sóng trực tiếp các trận đấu. Điều này sẽ giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên đấu trường châu lục.

Toàn bộ giải đấu được phát trực tiếp trên nền tảng TV360, đơn vị nắm bản quyền truyền thông các giải đấu thuộc AFC tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029. Bên cạnh đó, khán giả còn có thể theo dõi trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình TP HCM cũng như ứng dụng VTV Go.

Lịch thi đấu vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Về truyền hình quảng bá, kênh VTV7 sẽ trực tiếp ba trận vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam: gặp Ấn Độ (18 giờ ngày 4-3), Đài Bắc Trung Hoa (12 giờ ngày 7-3) và Nhật Bản (16 giờ ngày 10-3). Trong khi đó, HTV Thể Thao và HTV4 dự kiến phát sóng trọn vẹn 27 trận đấu của giải.

Giải năm nay quy tụ 12 đội, chia thành ba bảng, thi đấu tổng cộng 27 trận. Các trận vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam đều diễn ra tại Perth (Úc). Hai đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.