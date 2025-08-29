Xếp hàng xuyên trưa, khách "vét sạch" vàng nhẫn tại một tiệm lớn ở TP HCM

(NLĐO) – Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vừa tới lượt thì hết cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn trong ngày giá vàng lập đỉnh.
Ngày 29-8, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng nóng. Lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được giao dịch ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, bán ra 129,3 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, giá mua bán lần lượt là 122 - 123,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với buổi sáng.
Người dân xếp hàng chờ mua vàng ở TP HCM trưa 29-8
Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử, không chỉ do ảnh hưởng giá thế giới mà còn bởi nguồn cung trong nước khan hiếm. Bất chấp giá vàng lập đỉnh, người dân vẫn xếp hàng mua. Khi vàng miếng SJC không còn, nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn và cũng "vét sạch" loại vàng này.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)