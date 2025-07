Xét xử chủ đường dây hụi gây xôn xao dư luận tại Phan Thiết

Ngày 22-7, TAND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, trú tại khu phố 7, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết cũ, nay tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, tháng 1-2023, Ngô Thị Loan Chi đăng trên trang mạng xã hội Facebook "Chi Eilly" để kêu gọi các hụi viên tham gia chơi hụi do Chi làm chủ.

Chi đặt ký hiệu cho dây hụi này là "10al (d1) tháng 10tr"" tức dây hụi mở vào ngày mùng 10 âm lịch, ký hiệu là dây d1 với số tiền 10 triệu đồng/tháng.

Tại dây hụi này, Chi là chủ hụi, đứng ra tổ chức dây hụi và hưởng tiền hoa hồng mỗi lần hụi viên hốt hụi là 2 triệu đồng và không trực tiếp tham gia hốt hụi.

Do muốn chiếm đoạt tiền của các hụi viên nên Chi đã giả mạo tên của 5 hụi viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Hồ Thị Tuyết Ngân, Mai Thị Quỳnh Anh, Diệp Thị Cúc, Lương Thị Phương Lan, tự đưa ra số tiền bỏ hụi cao hơn để hốt 5 lần hụi.

Ngô Thị Loan Chi được dẫn giải về nơi giam giữ. Ảnh: ĐP



Như vậy, tổng 5 lần Chi gian dối trong việc hốt hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên với số tiền là 404,9 triệu đồng, trừ 10 triệu đồng (tiền hoa hồng Chi được hưởng 5 lần), còn lại: 394,9 triệu đồng.

Về phần dân sự, 4 hụi viên chưa được hốt hụi yêu cầu Chi bồi thường cho mỗi hụi viên 79 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX nhận định, hành vi của Ngô Thị Loan Chi cấu thành tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tình tiết định khung hình phạt "Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng" quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài lần phạm tội tại dây hụi d1 thì Ngô Thị Loan Chi còn có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên tại dây hụi ký hiệu "T12" và dây hụi ký hiệu "Zalo 19". Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ đối với 2 dây hụi trên.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 28-7.

Liên quan đến đường dây hụi do Chi làm chủ, tháng 5-2025, VKSND TP Phan Thiết (cũ) truy tố 20 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm a, khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; truy tố 3 bị can cũng về tội danh này theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đây là những hụi viên, người bán quan tài, thợ ảnh... tham gia vào vụ việc mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hụi Ngô Thị Loan Chi.