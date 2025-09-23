Ngày 23-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ án sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ nhằm trục lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo gồm: Trần Văn Thành (SN 1982), Đào Văn Thái (SN 1973, cùng ngụ TP HCM); Nguyễn Văn Hảo (SN 1988), Vũ Duy Tư (SN 1991) cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo nội dung vụ án, các bị cáo nói trên biết rõ chất 6-Benzylaminopurine là hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ, biết sử dụng hóa chất này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, các bị cáo vẫn sử dụng hóa chất này để sản xuất giá đỗ tại cơ sở sản xuất giá đỗ của Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Hảo (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Loại hóa chất này giúp cho giá đỗ phát triển tăng trưởng nhanh hơn, đồng đều, thân giá mập to và rễ ngắn, tăng lợi nhuận trong kinh doanh.

Riêng Trần Văn Thành, Đào Văn Thái bán hóa chất 6-Benzylaminopurine cho Tư để sản xuất hơn 7.200 kg giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng. Đồng thời, Trần Văn Thành đã bán hóa chất 6-Benzylaminopurine cho Hào để sản xuất hơn 3.000 kg giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Qua đó, Trần Văn Thành thu lợi bất chính từ việc bán hóa chất 6,36 triệu đồng; Đào Văn Thái thu lợi bất chính 2,5 triệu đồng.

Đến ngày 15-12-2024, hành vi của những người này đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành 4 năm tù; Vũ Duy Tư và Đào Văn Thái mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bổ sung bị cáo Thành 30 triệu đồng, bị cáo Thái 20 triệu đồng.