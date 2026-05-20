Thời sự Xã hội

Xin giấy phép xây dựng online, thời gian chỉ từ 7-10 ngày

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất thời gian cấp phép xây dựng sẽ giảm khoảng 50% so với hiện nay - chỉ còn khoảng 7-10 ngày và chỉ nộp hồ sơ qua online.

Bộ Xây dựng ngày 20-5 cho biết nhằm đơn giản hóa và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, Bộ đã sớm cụ thể hóa vào quy định tại Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua năm 2025 có hiệu lực ngày 1-7-2026. Trong đó, riêng nội dung quy định đối với các công trình thuộc đối tượng không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng tại Điều 43 của Luật có hiệu lực ngay từ ngày 1-1-2026.

- Ảnh 1.

Thời gian xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dự kiến chỉ 7 ngày

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, một trong những điểm nổi bật là việc đề xuất bãi bỏ thủ tục "Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở".

Đây được xem là bước cải cách lớn, chuyển quyền chủ động cho chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế. Đồng thời, bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng; bãi bỏ chứng chỉ hành nghề đối với một số lĩnh vực.

Đề xuất bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Bên cạnh đó, nhiều loại hình công trình đã được đề xuất bổ sung vào diện miễn giấy phép xây dựng (GPXD), gồm công trình xây dựng đặc thù, công trình trên đất quốc phòng, an ninh, công trình trong cảng hàng không và đặc biệt là các công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Thời gian giải quyết nhiều thủ tục cũng được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề giảm từ 55 ngày xuống còn 8 ngày làm việc; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày làm việc; cấp mới, sửa chữa, cải tạo GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc; cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài giảm từ 10 ngày xuống còn 8 ngày làm việc.

Không chỉ rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục hành chính còn giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Việc bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở giúp tiết kiệm toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục này. Theo tính toán, riêng việc bãi bỏ mã thủ tục 1.013234 giúp tiết kiệm hơn 2,75 tỉ đồng/năm; một mã thủ tục tương tự khác là 1.013218 tiết kiệm thêm hơn 621 triệu đồng/năm.

Cùng đó, việc chuyển đổi sang quy trình trực tuyến toàn trình cho phép người dân và doanh nghiệp chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như trước đây, cắt giảm đáng kể chi phí in ấn, sao chụp, bưu chính và thời gian đi lại.

Trong đó, đề xuất bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân chủ trì xác định, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; bãi bỏ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm đối với cá nhân chủ trì kiểm định xây dựng; đơn giản hóa tiêu chuẩn đối với chức danh chỉ huy trưởng công trường…

Người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy

Đối với thủ tục cấp phép xây dựng, đề xuất thiết lập chuẩn thời gian giải quyết mới nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, gồm: 10 ngày đối với cấp mới giấy phép xây dựng, 9 ngày đối với điều chỉnh giấy phép xây dựng và chỉ 7 ngày đối với nhà ở riêng lẻ; nghiên cứu phương án không yêu cầu người dân nộp các giấy tờ đã có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, hiện Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng. Trong đó, Bộ đề xuất quy định rõ thẩm quyền cấp phép cho từng cơ quan như UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Xây dựng nhằm tránh chồng chéo.

Về quy trình thực hiện, Bộ Xây dựng đề xuất tất cả các trường hợp đủ điều kiện đều được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay.

Đặc biệt, cơ quan quản lý sẽ không yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia như giấy tờ quyền sử dụng đất.

Theo đề xuất mới, thời gian cấp phép xây dựng sẽ giảm khoảng 50% so với hiện nay, còn khoảng 7-10 ngày tùy loại công trình.

Dự kiến, nghị định hướng dẫn sẽ được Chính phủ ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm Luật Xây dựng năm 2025 có hiệu lực vào ngày 1-7-2026 để người dân và doanh nghiệp thực hiện đảm bảo không gián đoạn, thông suốt trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng.

Mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng

Để được miễn giấy phép xây dựng, công trình phải là một phần trong dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Loạt bất động sản nghìn tỉ ở Đà Nẵng được miễn giấy phép xây dựng

(NLĐO) – Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa thông báo danh mục các dự án được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có nhiều dự án bất động sản nghìn tỉ nổi tiếng.

Liên thông quy trình khi miễn giấy phép xây dựng

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng thuận chủ trương miễn giấy phép xây dựng, đánh giá đây là bước đi phù hợp trong cải cách thủ tục hành chính nhưng cần thực chất

