Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Bỏ giấy phép xây dựng, người dân cũng lo

Ngày 14-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đánh giá cao khi các quy định tại dự thảo luật đã hướng đến cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng, đẩy mạnh phân cấp quyền.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Phạm Thắng

Vừa qua, chúng ta đẩy mạnh "hậu kiểm" thay vì "tiền kiểm", nhưng trong lĩnh vực xây dựng, việc thực hiện chủ trương này vẫn gặp nhiều thách thức. Thực tế cho thấy, không ít công trình đã hoàn thành nhưng không đưa vào sử dụng, xây xong để không, sai quy hoạch, bỏ hoang hoặc phải đập bỏ, gây lãng phí lớn.

Do đó, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, trong lĩnh vực xây dựng, công tác "tiền kiểm", "trung kiểm" hay "hậu kiểm" đều rất quan trọng. Nếu ưu tiên "hậu kiểm", theo đại biểu, khi xử lý hậu quả nếu xảy ra các bất cập thì chi phí sẽ rất lớn. Do đó, cần kiểm tra, giám sát ngay từ khâu cấp phép xây dựng.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, qua trao đổi với một số đại biểu là lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo phường/xã cho thấy, người dân cũng băn khoăn, không vui khi bỏ giấy phép xây dựng. Bởi khi bỏ giấy phép xây dựng, thì việc xin giấy hoàn công công trình nhà ở (giấy hoàn công) sẽ như thế nào, vì giấy hoàn công liên quan trực tiếp đến quy trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

"Bỏ giấy phép xây dựng nhưng người dân cũng lo, vì phải xin giấy hoàn công để làm các thủ tục khác"- đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh lại và đề nghị chỉ nên miễn giấy phép đối với việc sửa chữa nhà cửa nếu không làm ảnh hưởng đến kết cấu.

Cùng quan tâm đến vấn đề giấy phép xây dựng, đại biểu Đinh Ngọc Minh (đoàn Cà Mau) đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, kể cả khu vực đô thị.

"Nếu chỉ miễn ở khu vực nông thôn, thì không khác so với quy định tại luật hiện hành"- ông Minh nói và cho biết việc xin giấy phép xây dựng hiện nay tốn kém thời gian, chi phí của người dân.

Do đó, đại biểu đề xuất cần mạnh dạn miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng cả khu vực nông thôn và đô thị. Ông cũng kiến nghị giao cho Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn TP Đà Nẵng) cũng đồng tình với việc cần miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng trên phạm vi toàn quốc, không phân biệt vùng nông thôn hay đô thị.

Theo ông Hạ, vấn đề miễn giấy phép xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ đề cập thời gian qua. Ông Tạ Văn Hạ đánh giá việc này là cần thiết, hướng đến cắt giảm thủ tục cho người dân.

Đối với những lo ngại khi miễn giấy phép, tình trạng vi phạm về xây dựng sẽ tràn lan, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng phải phân biệt rõ đây là bỏ thủ tục cấp giấy phép xây dựng, không phải bỏ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng.

"Một thành phố có tới hàng trăm ngàn công trình nhà ở riêng lẻ, thời gian qua chúng ta đều cấp phép, tại sao vẫn có vi phạm, xây sai phép. Chưa kể việc cấp giấy phép mất nhiều thời gian, chi phí "không chính thức" của người dân, phát sinh tiêu cực"- đại biểu Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.

Vị đại biểu cũng nêu rõ hiện chúng ta đã có đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ giới, mật độ, chiều cao công trình xây dựng, người dân sẽ bám vào các thông tin công khai đó để thiết kế công trình, thực hiện việc xây dựng đúng quy định.