Giải trí

Xin lỗi sau bê bối "gọi gái", nghệ sĩ đứt đoạn sự nghiệp

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Hàn Quốc Kim Jun-young xin lỗi và tuyên bố rút khỏi mọi dự án đã lên lịch trước đó.

Trang Allkpop ngày 8-11 thông tin Kim Jun-young đã phản hồi lại cáo buộc anh đến cơ sở giải trí người lớn và có sử dụng dịch vụ nữ tiếp viên.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây tổn thương và thất vọng cho nhiều người trong những ồn ào gần đây. Bỏ qua những nghi vấn về hành vi vi phạm pháp luật, tôi thừa nhận rằng hành động của mình là không đúng mực. Tôi hoàn toàn có tội và chịu trách nhiệm, không có lời bào chữa nào có thể biện minh" - Kim Jun-young thổ lộ.

Xin lỗi sau bê bối "gọi gái", nghệ sĩ đứt đoạn sự nghiệp - Ảnh 1.

Kim Jun-young tuyên bố rút khỏi các vở nhạc kịch đã lên lịch trình từ trước

Anh nói thêm rằng đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý và rút lui khỏi mọi dự án đã lên lịch từ trước. Anh biết rằng sẽ không dễ dàng xóa bỏ nỗi đau và nỗi thất vọng bản thân gây ra cho người hâm mộ.

"Tôi sẽ sống phần đời còn lại với gánh nặng này trong tâm trí khi suy ngẫm về những sai lầm của mình" - Kim Jun-young nhấn mạnh. Nghệ sĩ này cũng rút khỏi vở nhạc kịch "Rachmaninoff" và vở "Amadeus".

Trước đó, cư dân mạng bị sốc khi một người tự xưng bạn gái Kim Jun-young đã tung lên mạng xã hội ảnh chụp hóa đơn viết tay tố cáo nghệ sĩ này đến cơ sở giải trí người lớn. Thông thường, các cơ sở này có đặc trưng là sử dụng hóa đơn viết tay. Trong ảnh còn có cả những ly rượu và bật lửa.

Cư dân mạng soi được những thuật ngữ khi sử dụng dịch vụ giải trí người lớn tại các cơ sở này trong hóa đơn như phí sử dụng phòng, phí trả cho tiếp viên sau khi giải trí. Ngoài ra, một số tiền lớn cũng được trả cho một số phụ nữ đi cùng.

Ngay sau khi thông tin lan tỏa, công ty quản lý của Kim Jun-young lên tiếng phủ nhận vụ việc. Họ cho rằng tất cả đều là đồn thổi ác ý, đe dọa thực hiện hành động pháp lý với người tung tin đồn.

