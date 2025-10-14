HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số kiến thiết Đà Nẵng trả thưởng hơn 6,8 tỉ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt

B.Vân

(NLĐO) - Một khách hàng tại Đà Nẵng trở thành "tỉ phú vé số" khi trúng cùng lúc 3 giải đặc biệt và 16 giải phụ đặc biệt của Xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Theo thông tin đăng tải trên website Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Đà Nẵng, cho biết kết quả mở thưởng ngày 23-7 đã mang lại may mắn đặc biệt cho một khách hàng tại TP Đà Nẵng.

Người chơi này sở hữu bộ vé ký hiệu 07K7, trúng 3 vé giải đặc biệt16 vé giải phụ đặc biệt, với tổng giá trị trúng thưởng lên đến 6,8 tỉ đồng.

Công ty XSKT Đà Nẵng cho biết loại vé trúng thưởng là vé số truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, phát hành theo cặp 3 (tập 30 vé). Mỗi vé trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng, ngoài ra còn có nhiều giải phụ và giải khuyến khích khác dành cho người chơi may mắn.

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng trả thưởng 6 , 8 tỉ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt - Ảnh 1.

Khách hàng ở Đà Nẵng đã trúng thưởng 3 vé đặc biệt và 16 vé giải phụ đặc biệt của XSKT Đà Nẵng.

Từ ngày 23-7 đến nay, nhiều khách hàng cũng trúng giải đặc biệt của XSKT Đà Nẵng, mỗi tháng ít nhất có 2-5 kỳ đặc biệt.

Trước đó, kết quả mở thưởng 5-6, công ty XSKT Đà Nẵng trả 6,9 tỉ cho khách trúng 3 vé đặc biệt và 18 giải phụ đặc biệt. Kết quả mở thưởng ngày 9-4, công ty trả cho khách hàng trúng 6 vé đặc biệt và 27 tờ phụ, tổng số tiền là hơn 13 tỉ đồng.

Các khách hàng trúng thưởng đều được Công ty XSKT Đà Nẵng trả thưởng theo đúng quy định tại trụ sở, số 308 đường 2-9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng hoặc tại các VPĐD (ở các tỉnh) và điểm kinh doanh của công ty.

Tin liên quan

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ "xoá sổ" chung cư "ổ chuột"

Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ "xoá sổ" chung cư "ổ chuột"

(NLĐO) - Đà Nẵng chi hơn 1.300 tỉ xây khu nhà ở xã hội 20 tầng, thay thế chung cư Hòa Minh xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng

Đà Nẵng siết chặt quản lý đất đai, truy dấu "thổi giá" và đầu cơ đất

(NLĐO) – Trước dấu hiệu thao túng, đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất.

Đà Nẵng khắc phục về giá đất sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO) – Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP Đà Nẵng là ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo