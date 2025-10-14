Theo thông tin đăng tải trên website Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Đà Nẵng, cho biết kết quả mở thưởng ngày 23-7 đã mang lại may mắn đặc biệt cho một khách hàng tại TP Đà Nẵng.

Người chơi này sở hữu bộ vé ký hiệu 07K7, trúng 3 vé giải đặc biệt và 16 vé giải phụ đặc biệt, với tổng giá trị trúng thưởng lên đến 6,8 tỉ đồng.



Công ty XSKT Đà Nẵng cho biết loại vé trúng thưởng là vé số truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, phát hành theo cặp 3 (tập 30 vé). Mỗi vé trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng, ngoài ra còn có nhiều giải phụ và giải khuyến khích khác dành cho người chơi may mắn.

Khách hàng ở Đà Nẵng đã trúng thưởng 3 vé đặc biệt và 16 vé giải phụ đặc biệt của XSKT Đà Nẵng.

Từ ngày 23-7 đến nay, nhiều khách hàng cũng trúng giải đặc biệt của XSKT Đà Nẵng, mỗi tháng ít nhất có 2-5 kỳ đặc biệt.

Trước đó, kết quả mở thưởng 5-6, công ty XSKT Đà Nẵng trả 6,9 tỉ cho khách trúng 3 vé đặc biệt và 18 giải phụ đặc biệt. Kết quả mở thưởng ngày 9-4, công ty trả cho khách hàng trúng 6 vé đặc biệt và 27 tờ phụ, tổng số tiền là hơn 13 tỉ đồng.

Các khách hàng trúng thưởng đều được Công ty XSKT Đà Nẵng trả thưởng theo đúng quy định tại trụ sở, số 308 đường 2-9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng hoặc tại các VPĐD (ở các tỉnh) và điểm kinh doanh của công ty.