Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc “gọi tên” đại lý Tỷ Phú và Phú Vinh

Chiều 21-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các đại lý vé số đã tìm ra nơi 2 trúng giải độc đắc của vé số 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 20-6, giải độc đắc (dãy số 569733) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé TPHCM là đại lý vé số Tỷ Phú ở xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 686902) của vé số Long An được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé và trúng giải an ủi 6 vé Long An là một đại lý vé số ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Đến chiều 21-6, thêm một khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp đã liên hệ với đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 3 vé Long An trúng giải độc đắc.

"Khách hàng tại Cái Bè, tình cờ lên mạng biết đến dịch vụ đổi vé số trúng tận nơi của Phú Vinh nên anh đã gọi điện nhờ hỗ trợ. Khách yêu cầu nhận tiền mặt 2 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, thông tin.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 21-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.