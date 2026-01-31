Xổ số miền Nam: 26 tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

Sáng 31-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông báo tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-1. Ảnh: ĐLVS Duy

2 vé Trà Vinh đầu tiên trúng độc đắc đã lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Khánh Thy

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 30-1, giải độc đắc (dãy số 524605) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Trà Vinh là đại lý vé số Khánh Thy ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, còn lại 12 vé Trà Vinh trúng độc đắc đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Vô Tiếp ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 923320) của vé số Bình Dương được các đại lý xác định trúng ở TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 31-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi 20 tờ vé số Bình Dương đã đến đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân, TPHCM để đổi thưởng 1 tỉ đồng. 14 vé Bình Dương trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

20 vé Bình Dương trúng an ủi đã được đổi thưởng cho khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 860646) của vé số Trà Vinh trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc (dãy số 206511) của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM.