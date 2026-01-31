Xổ số miền Nam: 26 tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 26 tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay (31-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Sáng 31-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông báo tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài.

Xổ số miền Nam 2026: 26 Tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-1. Ảnh: ĐLVS Duy

Xổ số miền Nam 2026: 26 Tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn - Ảnh 2.

2 vé Trà Vinh đầu tiên trúng độc đắc đã lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Khánh Thy

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 30-1, giải độc đắc (dãy số 524605) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Trà Vinh là đại lý vé số Khánh Thy ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện, còn lại 12 vé Trà Vinh trúng độc đắc đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Vô Tiếp ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 923320) của vé số Bình Dương được các đại lý xác định trúng ở TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 31-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi 20 tờ vé số Bình Dương đã đến đại lý vé số Lộc Hằng ở xã Thường Tân, TPHCM để đổi thưởng 1 tỉ đồng. 14 vé Bình Dương trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam 2026: 26 Tờ vé số trúng độc đắc đang tìm chủ nhân may mắn - Ảnh 3.

20 vé Bình Dương trúng an ủi đã được đổi thưởng cho khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 860646) của vé số Trà Vinh trúng tại TP Cần Thơ; còn giải độc đắc (dãy số 206511) của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 2 giải độc đắc của vé số Đồng Nai

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 2 giải độc đắc của vé số Đồng Nai

(NLĐO) – Hôm nay (30-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

Xổ số miền Nam: Đại lý mang 10 tỉ đến nhà đổi thưởng cho khách hàng lúc nửa đêm

(NLĐO) – Phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam lúc nửa đêm, khách hàng liền gọi đại lý mang tiền tỉ đến tận nhà đổi thưởng

Xổ số miền Nam: Đại lý ở TPHCM và Tây Ninh đang tìm người trúng độc đắc 24 tờ vé số

(NLĐO) – Hôm nay (29-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN TP HCM tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam xổ số 3 miền xổ số ngày 30-1 xổ số ngày 31-1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo