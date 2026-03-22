Xổ số miền Nam: Sáng 22-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng vé số của 2 đài

Sáng 22-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số Long An và vé số Hậu Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Diễn, ĐLVS Hiếu

Theo đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 080461) được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Long An là đại lý vé số Diễn ở TP Cần Thơ. 13 vé Long An trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Giải an ủi của vé số Long An cũng được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 8 vé Long An là đại lý vé số Hiếu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 706384) của vé số Hậu Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Hậu Giang là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 11 vé Hậu Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 22-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

