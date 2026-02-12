HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc Xuân trúng tại TPHCM và Cà Mau

Thu Tâm

(NLĐO) – 4 trong 6 đài đầu tiên của xổ số miền Nam phát hành kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026 đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc

Sáng 12-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố đối với ngày mở thưởng thứ 2 của kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều đại lý và khách hàng liên tục chia sẻ về 2 giải độc đắc đã được tìm thấy khách hàng trúng thưởng.

Xổ số miền Nam 2026: 2 Giải độc đắc Xuân trúng tại TPHCM và Cà Mau - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam 2026: 2 Giải độc đắc Xuân trúng tại TPHCM và Cà Mau - Ảnh 2.

6 vé Sóc Trăng đầu tiên trúng độc đắc đã tìm ra khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 725746) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. 

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 6 vé là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. 10 vé trúng độc đắc còn lại đang được đại lý vé số Hổ thông báo cho người trúng hãy nhanh chóng đến đổi thưởng để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đại lý vé số Hổ cũng là một trong những đại lý liên tục bán trúng giải độc đắc của xổ số miền Nam trong thời gian gần đây.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 827943) của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Cần Thơ là đại lý vé số Lý Sang ở Hóc Môn, TPHCM. 14 vé trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trước đó, vào ngày 10-2, kỳ mở thưởng đầu tiên của vé số Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã xác định giải độc đắc (dãy số 841500) của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc (dãy số 879095) của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Xổ số miền Nam 2026: 2 Giải độc đắc Xuân trúng tại TPHCM và Cà Mau - Ảnh 3.

Vé số Cần Thơ trúng độc đắc tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lý Sang

Như vậy, 4 trong 6 đài đầu tiên phát hành kỳ vé Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc.

Xổ số miền Nam hôm nay (12-2) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết tỉnh đồng nai XSKT TPHCM xổ số miền nam TP Cần Thơ tỉnh cà mau xổ số hôm nay kết quả xổ số kiến thiết KQXS tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam trực tiếp xổ số
