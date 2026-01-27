Xổ số miền Nam: Chiều 27-1, lộ diện người trúng độc đắc 28 tỉ đồng ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 27-1, lộ diện người trúng độc đắc 28 tỉ đồng ở TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam tiếp tục tìm ra khách hàng ở TPHCM trúng độc đắc 28 tỉ đồng sau một ngày có kết quả mở thưởng.

Chiều 27-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, một đại lý vé số đã chia sẻ thông tin chúc mừng chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng.

Người trúng độc đắc 28 tỉ đồng Xổ số miền Nam tại TPHCM Chiều 27 - 1 - Ảnh 1.

14 tờ vé số Cà Mau trúng độc đắc đã tìm ra khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Sáng Trần

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 26-1, giải độc đắc (dãy số 701276) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 14 vé là đại lý vé số Sáng Trần ở Hóc Môn, TPHCM.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân trúng 33 vé an ủi là đại lý vé số Mỹ Hạnh, đại lý vé số Bình An ở Hóc Môn và đại lý vé số Ngọc Diễm ở Đức Hòa (Tây Ninh).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 180906) của vé số Đồng Tháp vẫn chưa tìm ra chủ nhân trúng 28 tỉ đồng. Đến chiều 27-1, một khách hàng trúng an ủi 4 vé Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để đổi thưởng 200 triệu đồng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 786514) của vé số Đồng Tháp trúng tại Tây Ninh.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 26-1, lộ diện thêm chủ nhân trúng độc đắc 2 đài

Xổ số miền Nam: Chiều 26-1, lộ diện thêm chủ nhân trúng độc đắc 2 đài

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM và Đà Lạt đã tìm ra khách hàng trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: Sáng 26-1, lộ diện người trúng 3 giải độc đắc ở TPHCM

(NLĐO) - Hôm nay (26-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Xổ số miền Nam: 20 giải độc đắc đã lộ diện người trúng

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh mỗi nơi 4 lần; Vĩnh Long và TPHCM mỗi nơi 3 lần

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay KQXS tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay trực tiếp xổ số xổ số miền Nam ngày 27-1 kết quả xổ số miền Nam hôm nay xổ số ngày 27-1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo