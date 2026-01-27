Xổ số miền Nam: Chiều 27-1, lộ diện người trúng độc đắc 28 tỉ đồng ở TPHCM

Chiều 27-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, một đại lý vé số đã chia sẻ thông tin chúc mừng chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng.

14 tờ vé số Cà Mau trúng độc đắc đã tìm ra khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Sáng Trần

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 26-1, giải độc đắc (dãy số 701276) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 14 vé là đại lý vé số Sáng Trần ở Hóc Môn, TPHCM.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân trúng 33 vé an ủi là đại lý vé số Mỹ Hạnh, đại lý vé số Bình An ở Hóc Môn và đại lý vé số Ngọc Diễm ở Đức Hòa (Tây Ninh).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 180906) của vé số Đồng Tháp vẫn chưa tìm ra chủ nhân trúng 28 tỉ đồng. Đến chiều 27-1, một khách hàng trúng an ủi 4 vé Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để đổi thưởng 200 triệu đồng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 786514) của vé số Đồng Tháp trúng tại Tây Ninh.