Xổ số miền Nam: Chiều 28-12, nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Chiều 28-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên Facebook của nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông về việc các chủ nhân may mắn trúng độc đắc 4 đài thuộc xổ số miền Nam vừa đến đại lý đổi thưởng.

Giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 361780) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 27-12, được xác định "ở lại" TPHCM. Nơi đổi thưởng cho 2 chủ nhân trúng 3 tờ là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây và đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 152880) của vé số Long An sau một ngày "bặt vô âm tín" cũng đã được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng 4 tờ là đại lý vé số Mai Trang 5 ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cũng mở thưởng vào chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 651783) của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng 1 vé là đại lý vé số A Tèo ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, Hậu Giang và Long An, 14 tờ vé số Bình Phước trúng giải độc đắc (dãy số 030566) tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Trinh và đại lý vé số Nguyễn Tâm ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Mai Trang 5

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS A Tèo

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Tâm

Như vậy, đến chiều nay, vẫn còn 10 tờ vé số Long An, 11 tờ vé số TPHCM và 13 tờ vé số Hậu Giang trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.