Sáng 27-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặc dù kết quả xổ số miền Nam đã được công bố vào chiều 26-12 nhưng giải độc đắc của 3 đài vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng. Nhiều đại lý vé số cũng đang tỏ ra rất bất ngờ.

Kết quả xổ số của 3 đài mở thưởng chiều 26-12. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 26-12, giải độc đắc (dãy số 268832) vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng trưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Dương được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho người trúng an ủi những vé đầu tiên là đại lý 79 và đại lý Thúy Hòa 3 ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bình Dương đã tìm ra người trúng thưởng. Ảnh: ĐLVS 79

Tương tự, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 240831) và giải an ủi vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh và vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 808318) và giải an ủi của vé số Vĩnh Long vẫn đang "bặt vô âm tín" người may mắn.

Do giải độc đắc của 3 đài mở thưởng kỳ cuối cùng của năm 2025 đều chưa lộ diện người trúng độc đắc nên trên Facebook, nhiều đại lý vé số đang kêu gọi chủ nhân may mắn hãy tranh thủ đến đổi thưởng để đón Tết Dương lịch 2026.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước. Trong đó, vé số Long An, Hậu Giang và Bình Phước sẽ mở thưởng kỳ cuối cùng của năm 2025.