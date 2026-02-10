HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Đại lý Bảy Phú Lâm đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam hôm nay (10-2) sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu

Chiều 10-2, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về địa phương có khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 đài.

Xổ số miền Nam 2026: Đại lý Bảy Phú Lâm truy tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-2. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 9-2, giải độc đắc (dãy số 132030) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn trúng 10 vé đầu tiên là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) và một đại lý ở xã Bình Chánh (TPHCM).

Xổ số miền Nam 2026: Đại lý Bảy Phú Lâm truy tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 291653) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi bán trúng là đại lý vé số Bảy Phú Lâm ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam 2026: Đại lý Bảy Phú Lâm truy tìm người trúng độc đắc 28 tỉ Đồng - Ảnh 3.

Đại lý vé số Bảy Phú Lâm là nơi bán trúng độc đắc vé số Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Bảy Phú Lâm

Tuy nhiên, đến chiều 10-2, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Cà Mau vẫn chưa lộ diện nên đại lý vé số Bảy Phú Lâm đang thông báo "truy tìm" khách hàng may mắn.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hưng Phát, Mai Trang ở tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 171345) của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Lâm Đồng; còn giải độc đắc (dãy số 713376) của vé số Cà Mau trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam hôm nay (10-2) sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đây cũng là 3 đài đầu tiên chính thức áp dụng tăng phát hành vé Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, một lốc vé số gồm 16 tờ (tăng 2 vé) và một cặp nguyên gồm 160 tờ (tăng 20 vé). Như vậy, tổng giá trị của giải độc đắc tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng.

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng

Công ty Xổ số Sóc Trăng nộp ngân sách trên 2.321 tỉ đồng

(NLĐO) - Công ty Xổ số Sóc Trăng đã trao những phần quà Tết cho các cá nhân bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam: Chiều 9-2, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc

(NLĐO) - Xổ số miền Nam ngày 9-2 ghi nhận thêm những chủ nhân may mắn trúng 2 giải độc đắc của vé số TPHCM và Kiên Giang.

Xổ số miền Nam: Bất ngờ với 7 giải độc đắc trúng tại TPHCM

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại TPHCM tới 7 lần, An Giang và Đồng Tháp mỗi nơi 3 lần.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT tỉnh Lâm Đồng xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số KQXS kết quả xổ số hôm nay tỉnh Vĩnh Long xổ số ngày 10-2 kết quả xổ số ngày 10 tháng 2
