Xổ số miền Nam: Đại lý Bảy Phú Lâm đang tìm người trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Chiều 10-2, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về địa phương có khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-2. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 9-2, giải độc đắc (dãy số 132030) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn trúng 10 vé đầu tiên là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) và một đại lý ở xã Bình Chánh (TPHCM).

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Tây Ninh và TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 291653) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi bán trúng là đại lý vé số Bảy Phú Lâm ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Đại lý vé số Bảy Phú Lâm là nơi bán trúng độc đắc vé số Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Bảy Phú Lâm

Tuy nhiên, đến chiều 10-2, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng của vé số Cà Mau vẫn chưa lộ diện nên đại lý vé số Bảy Phú Lâm đang thông báo "truy tìm" khách hàng may mắn.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hưng Phát, Mai Trang ở tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 171345) của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Lâm Đồng; còn giải độc đắc (dãy số 713376) của vé số Cà Mau trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam hôm nay (10-2) sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đây cũng là 3 đài đầu tiên chính thức áp dụng tăng phát hành vé Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, một lốc vé số gồm 16 tờ (tăng 2 vé) và một cặp nguyên gồm 160 tờ (tăng 20 vé). Như vậy, tổng giá trị của giải độc đắc tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng.