HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Dãy số đặc biệt 313631 và 495851 đã tìm ra người trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam xác định giải đặc biệt vé số Long An trúng tại Đồng Tháp, còn giải đặc biệt vé số Hậu Giang “nổ” tại Cần Thơ

Chiều 2-11, thông tin từ đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 313631) 2 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 1-11; 12 tờ còn lại trúng giải đặc biệt cũng được các đại lý xác định khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt 313631 và 495851 tìm thấy người trúng thưởng - Ảnh 1.

Giải đặc biệt và giải an ủi vé số Long An được đại lý vé số Hồng Tươi ở tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Hồng Tươi

Ngoài giải đặc biệt, đại lý vé số Hồng Tươi còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi (50 triệu đồng/vé) 8 tờ vé số Long An.

Trong khi đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 1-11 cũng đã tìm thấy chủ nhân trúng giải đặc biệt (dãy số 495851) tại TP Cần Thơ.

Còn giải phụ đặc biệt vé số Hậu Giang được đại lý vé số Bé Quang ở Đông Hải, tỉnh Cà Mau xác nhận đã đổi thưởng cho chủ nhân trúng 13 tờ.

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt 313631 và 495851 tìm thấy người trúng thưởng - Ảnh 2.

Giải đặc biệt vé số Hậu Giang "nổ" tại TP Cần Thơ

Đối với vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 30-10, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng 9 vé giải nhất (30 triệu đồng/vé).

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt 313631 và 495851 tìm thấy người trúng thưởng - Ảnh 3.

Giải an ủi vé số Hậu Giang trúng tại Đông Hải, tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Bé Quang

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt 313631 và 495851 tìm thấy người trúng thưởng - Ảnh 4.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất vé số An Giang. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Chiều nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: “Điểm danh” các địa phương có người trúng độc đắc tuần qua

Xổ số miền Nam: “Điểm danh” các địa phương có người trúng độc đắc tuần qua

(NLĐO) - Tỉnh Tây Ninh là địa phương có số lượng người trúng giải đặc biệt nhiều nhất trong tuần qua.

Xổ số miền Nam: Người phụ nữ ở Cà Mau trúng 3 tờ độc đắc vé số An Giang

(NLĐO)-Kết quả xổ số miền Nam cho thấy giải đặc biệt vé số An Giang trúng tại Cà Mau, còn giải đặc biệt vé số Bình Thuận và Tây Ninh đều “nổ” tại Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Sáng sớm 31-10, lộ diện thêm nhiều người trúng độc đắc

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh

vé số xổ số tỉnh Đồng Tháp giải độc đắc giải đặc biệt tỉnh cà mau kết quả xổ số hôm nay kết quả xổ số miền nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo