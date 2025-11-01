Xổ số miền Nam: “Điểm danh” các địa phương có người trúng độc đắc tuần qua

Xổ số kiến thiết miền Nam tuần qua đã ghi nhận thêm nhiều khách hàng trở thành tỉ phú sau khi trúng giải đặc biệt vé số truyền thống của khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 24-10, đã xác định được 4 khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 941913) tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long. Những khách hàng này mua vé số khi đi chợ Hiếu Trung, xã Tiểu Cần.

Thông tin trúng thưởng vé số Bến Tre.

Vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 25-10, đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 248337) tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 25-10, được đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho nam khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 651817).

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10, được một đại lý vé số ở Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh) đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 351920).

Vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 26-10, đã được đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 355080).

Vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 26-10, được đại lý vé số Thanh Long ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 536989) 14 tờ vé số.

Vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 27-10, đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 206663) tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 30-10, đã xác định 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt (dãy số 045224) tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 30-10, đã được đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 222305).

Vé số An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 30-10, đã được xác định khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 227911) tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phát hành trong tuần qua đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt tại TP Cần Thơ.

Vé số Trà Vinh mở thưởng ngày 31-10 đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt tại tỉnh An Giang

Vé số Bến Tre, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, từ ngày 21 đến 27-10, số tiền chi trả thưởng của công ty là 45.238.900.000 đồng. Trong đó, khách hàng trúng giải đặc biệt tại TP HCM.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 31-10, đã được đại lý vé số ở An Giang đổi thưởng giải đặc biệt (dãy số 342489) cho khách hàng may mắn.