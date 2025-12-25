Xổ số miền Nam: Dãy số độc đắc 667789 đang gây “sốt” mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Dãy số độc đắc 667789 đang gây “sốt” mạng xã hội

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc 28 tỉ đồng của một đài thuộc xổ số miền Nam đang gây “sốt” mạng xã hội vì… quá đẹp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tối 24 đến sáng 25-12, trên mạng xã hội liên tục bàn tán và chia sẻ về dãy số trúng độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam.

Dãy số độc đắc 667789 gây sốt trên mạng xã hội xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Chủ nhân trúng giải an ủi và giải 3 của vé số Cần Thơ đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 667789) của vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 24-12, được xác định trúng ngay tại TP Cần Thơ.

Dãy số độc đắc 667789 gây sốt trên mạng xã hội xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-12. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Tuy nhiên, đến sáng 25-12, chỉ mới có người trúng giải an ủi vé số Cần Thơ đã đến đại lý vé số Danh Tên tại Long Mỹ, TP Cần Thơ để đổi thưởng 13 tờ. Trong khi đó, chủ nhân trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện.

Khi các đại lý vé số chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình dãy số độc đắc của vé số Cần Thơ, nhiều người đã tỏ vẻ phấn khích và để lại nhiều bình luận như: "Cái sảnh đẹp thấy mê thiệt chứ", "Ước gì trúng độc đắc dãy số quá đẹp này", "Tui mà gặp dãy số đẹp này là lụm liền"…

Không chỉ giải độc đắc, giải nhất (dãy số 83883) của vé số Cần Thơ cũng khiến nhiều người thích thú.

Theo giới kinh doanh vé số, những dãy số "quái" rất ít được khách hàng chọn mua. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các dãy số "tứ quý" hay "sảnh" đã giúp không ích người trở thành tỉ phú sau khi trúng độc đắc.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Phường đông dân nhất nước lại có người trúng giải độc đắc

Xổ số miền Nam: Phường đông dân nhất nước lại có người trúng giải độc đắc

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng 4 lần trong vòng chưa đầy một tháng tại phường đông dân nhất nước khiến dư luận xôn xao

Xổ số miền Nam: Chiều 22-12, TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) – Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại TPHCM 5 lần, Tây Ninh 5 lần, Vĩnh Long 6 lần

Xổ số miền Nam: Đại lý đang tìm người trúng độc đắc 56 tỉ đồng

(NLĐO) – Giải độc đắc với tổng số tiền 56 tỉ đồng của 2 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng

vé số xổ số XSMN mạng xã hội Cần Thơ Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số miền Trung xổ số miền Bắc xổ số hôm nay KQXS kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo