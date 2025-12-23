HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Phường đông dân nhất nước lại có người trúng giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng 4 lần trong vòng chưa đầy một tháng tại phường đông dân nhất nước khiến dư luận xôn xao

Liên quan kết quả xổ số miền Nam, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ tối 22 đến sáng 23-12, rất nhiều đại lý vé số và khách hàng tiếp tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc tại phường đông dân nhất hiện này là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam: Phường đông dân trúng độc đắc 4 lần trong tháng - Ảnh 1.

Khách hàng trúng an ủi vé số Đồng Tháp đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 641409) của vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 22-12, được xác định trúng tại phường Rạch Giá.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi vé số Đồng Tháp là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Trong khi đó, chủ nhân trúng độc đắc 14 tờ vé số Đồng Tháp vẫn chưa lộ diện. Do đó, sau khi đại lý vé số Triều Phát chia sẻ dòng lên facebook của đại lý mình dòng trạng thái "Đặc biệt về tiếp tỉnh nhà, ra đại lý đổi sớm để đi chơi giáng sinh bà con ơi", rất nhiều người vào bình luận và chia sẻ.

Ngày 30-11, đại lý vé số Triều Phát cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 133228) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 26-11.

Đến ngày 12-12, giải độc đắc (dãy số 608893) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều cùng ngày, tiếp tục trúng tại phường Rạch Giá. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Triều Phát.

Xổ số miền Nam: Phường đông dân trúng độc đắc 4 lần trong tháng - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: Phường đông dân trúng độc đắc 4 lần trong tháng - Ảnh 3.

Giải độc đắc liên tục trúng tại phường Rạch Giá. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Ngày 19-12, giải độc đắc (dãy số 021256) của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại phường Rạch Giá. Đại lý vé số Triều phát tiếp tục là nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam: Phường đông dân trúng độc đắc 4 lần trong tháng - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam: Phường đông dân trúng độc đắc 4 lần trong tháng - Ảnh 5.

Sau sáp nhập, Rạch Giá trở thành phường đông dân nhất nước

Như vậy, chưa đầy một tháng, giải độc đắc đã trúng 4 lần tại phường Rạch Giá.

