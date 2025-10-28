HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: “Hoa hậu” Cà Mau và Đà Lạt về Cần Thơ và An Giang

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam cho thấy người dân ở Cần Thơ và An Giang đã trúng giải đặc biệt vé số Cà Mau và Đà Lạt

Giới kinh doanh vé số gọi những tờ vé số trúng giải đặc biệt là "hoa hậu", trúng giải phụ đặc biệt (an ủi) là "á hậu".

Theo đó, từ tối qua đến sáng nay, nhiều đại lý vé số ở miền Tây đã liên tục chia sẻ nhau về những tờ vé số trúng thưởng lớn.

Kết quả Xổ số miền Nam: Cà Mau và Đà Lạt mang hoa hậu về Cần Thơ , An Giang - Ảnh 1.

Giải đặc biệt của vé số Cà Mau "nổ" tại xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

Cụ thể, đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) tối qua đã đổi thưởng cho khách hàng ở xã Vị Thủy 9TP Cần Thơ) may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 206663) 2 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 27-10.

Khi thông tin từ đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số khác đã chia vui bằng cụm từ quen thuộc: "Hôm nay 2 "hoa hậu" Cà Mau đã về Vị Thủy".

Tương tự, đại lý vé số Hiên ở Long Xuyên (An Giang) cũng vừa đổi thưởng cho khách hàng ở T6an Châu trúng giải đặc biệt (dãy số 355080) 2 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 26-10.

Kết quả Xổ số miền Nam: Cà Mau và Đà Lạt mang hoa hậu về Cần Thơ , An Giang - Ảnh 2.

2 "hoa hậu" Đà Lạt đã "về" An Giang

Kết quả Xổ số miền Nam: Cà Mau và Đà Lạt mang hoa hậu về Cần Thơ , An Giang - Ảnh 3.

Cùng ngày, đại lý vé số Hiên còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất 2 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 26-10.

Hôm nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

