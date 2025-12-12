Xổ số miền Nam: Độc đắc lần đầu “ghé” xã Tràm Chim ở Đồng Tháp, TPHCM tiếp tục có tỉ phú

Từ tối 11 đến sáng 12-12, rất nhiều khách hàng và đại lý vé số liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc và giải an ủi vé số Bình Thuận trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Gia Hào, Thịnh Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 733927) của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 11-12, được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc vé số Bình Thuận là đại lý vé số Gia Hào ở Củ Chi, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại Củ Chi và Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thịnh Phát ở Củ Chi và đại lý Kim Phát ở Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Đáng chú ý là vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 204056) lần đầu tiên "ghé" xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi vé số An Giang là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Ngoài ra, đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng tham gia đổi thưởng giải độc đắc vé số An Giang cho một chủ nhân may mắn khác.

Giải độc đắc lần đầu "ghé" xã Tràm Chim. Ảnh: ĐLVS, Tiệm vàng Bảo Kim Tiến

Xã Tràm Chim được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Tràm Chim cũ và Xã Tân Công Sính cũ của huyện Tam Nông, trở thành một xã lớn hơn, có địa bàn rộng và mật độ dân cư đông hơn. Nơi đây nổi tiếng với Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Việc giải độc đắc của xổ số miền Nam lần đầu "ghé" xã Tràm Chim mới khiến nhiều khách hàng và đại lý vé số tỏ ra phấn khích.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương,