Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 112 tỉ đồng của 4 đài chưa lộ diện người trúng

Sáng 24-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố trong 2 ngày 22 và 23-12, giải độc đắc của 4 đài vẫn chưa lộ diện người trúng nên nhiều đại lý vé số đang kêu gọi những chủ nhân may mắn hãy sớm đến đổi thưởng.

Vé số Vũng Tàu chỉ mới lộ diện người trúng an ủi. Ảnh: ĐLVS Phương Trang

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 23-12, giải độc đắc (dãy số 267673) vẫn chưa lộ diện nơi có người trúng thưởng; còn giải an ủi đã được đại lý vé số Phương Trang ở TPHCM đổi thưởng cho khách hàng trúng những vé đầu tiên.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 592361) và giải an ủi của vé số Bến Tre đến sáng nay vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Tương tự, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 716812) và giải an ủi vẫn "bặt vô âm tín".

Trước đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 22-12, giải độc đắc (dãy số 337999) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau đã lộ diện sau một ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Phước Cưng

Đến tối 23-12, chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Cà Mau đã đến đại lý vé số Phước Cưng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Trong khi đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 547078) được xác định trúng tại TPHCM nhưng đến sáng 24-12, người trúng vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Như vậy, trong 2 ngày 22 và 23-12, có 6 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng nhưng chỉ mới có 2 đài Cà Mau và Đồng Tháp xác định được chủ nhân may mắn trúng độc đắc.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.