Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 112 tỉ đồng của 4 đài chưa lộ diện người trúng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 112 tỉ đồng của 4 đài chưa lộ diện người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc với tổng số tiền 112 tỉ đồng của 4 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM, Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng.

Sáng 24-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố trong 2 ngày 22 và 23-12, giải độc đắc của 4 đài vẫn chưa lộ diện người trúng nên nhiều đại lý vé số đang kêu gọi những chủ nhân may mắn hãy sớm đến đổi thưởng.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 112 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng - Ảnh 1.

Vé số Vũng Tàu chỉ mới lộ diện người trúng an ủi. Ảnh: ĐLVS Phương Trang

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 23-12, giải độc đắc (dãy số 267673) vẫn chưa lộ diện nơi có người trúng thưởng; còn giải an ủi đã được đại lý vé số Phương Trang ở TPHCM đổi thưởng cho khách hàng trúng những vé đầu tiên.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 592361) và giải an ủi của vé số Bến Tre đến sáng nay vẫn chưa xác định được nơi trúng thưởng.

Tương tự, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 716812) và giải an ủi vẫn "bặt vô âm tín".

Trước đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 22-12, giải độc đắc (dãy số 337999) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 112 tỉ đồng chưa lộ diện người trúng - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau đã lộ diện sau một ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Phước Cưng

Đến tối 23-12, chủ nhân may mắn trúng độc đắc vé số Cà Mau đã đến đại lý vé số Phước Cưng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Trong khi đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 547078) được xác định trúng tại TPHCM nhưng đến sáng 24-12, người trúng vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng.

Như vậy, trong 2 ngày 22 và 23-12, có 6 đài thuộc xổ số miền Nam mở thưởng nhưng chỉ mới có 2 đài Cà Mau và Đồng Tháp xác định được chủ nhân may mắn trúng độc đắc.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Phường đông dân nhất nước lại có người trúng giải độc đắc

Xổ số miền Nam: Phường đông dân nhất nước lại có người trúng giải độc đắc

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng 4 lần trong vòng chưa đầy một tháng tại phường đông dân nhất nước khiến dư luận xôn xao

Xổ số miền Nam: Chiều 22-12, TPHCM và Tây Ninh tiếp tục có người trúng độc đắc

(NLĐO) – Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại TPHCM 5 lần, Tây Ninh 5 lần, Vĩnh Long 6 lần

Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

(NLĐO) – Phát hiện trúng độc đắc của xổ số miền Nam, người đàn ông quê Cần Thơ liền chạy sang tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số miền Trung xổ số miền Bắc xổ số hôm nay kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo