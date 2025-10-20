Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lại “nổ” tại đại lý vé số Ba Xuyên

Sáng 20-10, thông tin từ đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 375650) 4 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 19-10.

Đại lý vé số Ba Xuyên đổi thưởng cho khách hàng trúng 4 vé đặc biệt

Thời gian gần đây, đại lý vé số Ba Xuyên là 1 trong 3 đại lý vé số ở khu vực phía Nam thường xuyên bán hoặc đổi thưởng giải đặc biệt cho khách hàng may mắn.

Theo đó, vào ngày 12-10, đại lý vé số Ba Xuyên đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 379880) 8 tờ vé số Kiên Giang.

Đến ngày 14-10, đại lý này tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 982497) 2 tờ vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết mở thưởng cùng ngày.

Gần đây nhất là vào ngày 15-10, đại lý Ba Xuyên đã bán cho khách hàng trúng thưởng 34 tỉ đồng (giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt) và 9 cặp nguyên an ủi 84 triệu đồng vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng cùng ngày.

Đại lý vé số Ba Xuyên thường xuyên bán trúng hoặc đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt

Khi thông tin và hình ảnh này được chia sẻ trên trang Facebook của đại lý, nhiều khách hàng lẫn các đại lý vé số khác đã vào bình luận: "Xin vía trúng đặc biệt", "Xin vía may mắn tài lộc trúng số đặc biệt", "Xin vía có lộc", "Xin vía bán trúng đặc biệt", "Nguyên lô đó trúng hết luôn, xin vía mạnh nào"…