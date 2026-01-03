Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Hai cô gái ở Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng, chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ

Thu Tâm

(NLĐO) – Trúng độc đắc 10 tỉ đồng xổ số miền Nam, 2 cô gái ở Vĩnh Long chỉ nhận tiền mặt 2 tỉ đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản

Chiều 3-1, đại lý vé Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về việc 2 "em gái" trúng độc đắc xổ số miền Nam đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận.

Xổ số miền Nam: Hai cô gái Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Hai cô gái Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ thông tin chuyển khoản cho "em gái" trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Trong đó, nhiều khách hàng tỏ ra phấn khích và để lại những bình luận như: "xin vía trúng độc đắc", "xin vía chiều nay gặp anh một lần", "ôi, ước được vía", "thấy người ta trúng mà mê quá"…

Xổ số miền Nam: Hai cô gái Vĩnh Long trúng độc đắc 10 tỉ đồng - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, "em gái" đầu tiên đến đổi thưởng 2 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc (dãy số 195707), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 2-1. Người này yêu cầu nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, còn lại 2,6 tỉ đồng (đã trừ thuế) nhận chuyển khoản.

Còn "em gái" thứ 2 đến đổi thưởng 3 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc thì cũng nhận tiền mặt 1 tỉ đồng, nhận chuyển khoản 4,4 tỉ đồng.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 9 tờ vé số Trà Vinh.

Trước đó, vào ngày 7-12-2025, anh Phú cũng đã chia sẻ về việc đã đến tận nhà đổi thưởng cho một "em gái" trúng độc đắc 2 tờ vé số Hậu Giang. Dòng chia sẻ này đã nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận từ phía khách hàng và các đại lý vé số.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 2-1, lộ diện người trúng độc đắc 56 tỉ đồng ở TPHCM và Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Chiều 2-1, lộ diện người trúng độc đắc 56 tỉ đồng ở TPHCM và Đồng Tháp

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục ghi nhận người trúng ở TPHCM và tỉnh Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng trúng ở Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai

(NLĐO) – Hôm nay, 2-1, xổ số miền Nam mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Đây là kỳ mở thưởng đầu tiên của 3 đài này trong năm 2026

Xổ số miền Nam: Chiều 1-1, giải độc đắc 84 tỉ đồng vẫn chưa tìm ra người trúng

(NLĐO) – Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng sau 1 ngày có kết quả

vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam trúng số kết quả xổ số hôm nay xổ số kiến thiết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo