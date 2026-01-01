HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 1-1, giải độc đắc 84 tỉ đồng vẫn chưa tìm ra người trúng

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng sau 1 ngày có kết quả

Chiều 1-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả kỳ mở thưởng đầu tiên của năm 2026 được công bố, nhiều đại lý vé số vẫn đang tìm khách hàng trúng thưởng giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ đồng chưa tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 1.

Giải an ủi vé số Sóc Trăng đã tìm ra người trúng ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ngọc Loan

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 878688) và giải an ủi của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 31-12, được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều nay, chỉ mới có những người trúng giải an ủi vé số Sóc Trăng đã đến đại lý vé số Ngọc Loan ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng; còn chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Tương tự, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 215852) được xác định "ở lại" TP Cần Thơ.

Thế nhưng, đến chiều nay, chỉ mới có người trúng giải an ủi vé số Cần Thơ đã đến đại lý vé số Ngọc Thành ở TP Cần Thơ và đại lý vé Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng; còn người trúng độc đắc 14 tờ vé số Cần Thơ vẫn chưa tìm thấy.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ đồng chưa tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 2.

Giải độc đắc Xổ số miền Nam 84 tỉ đồng chưa tìm ra người trúng thưởng - Ảnh 3.

Giải an ủi vé số Cần Thơ trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh, Ngọc Thành

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 681981) và giải an ủi của vé số Đồng Nai vẫn đang "bặt vô âm tín".

Do giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài mở thưởng kỳ cuối cùng của năm 2025 đều chưa lộ diện người trúng nên trên Facebook, rất nhiều đại lý vé số đang kêu gọi chủ nhân may mắn hãy sớm đến đổi thưởng để đón Tết Dương lịch 2026.

