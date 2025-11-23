Xổ số miền Nam: Lý giải vé số trúng đặc biệt liên tục “nổ” tại đại lý và tiệm vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Lý giải vé số trúng đặc biệt liên tục “nổ” tại đại lý và tiệm vàng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam liên tục lộ diện nhiều chủ nhân trúng đặc biệt đã đến tiệm vàng và đại lý vé số để đổi thưởng

Trước đây, sau mỗi kỳ mở thưởng thì các công ty xổ số kiến thiết mới công bố địa phương có người trúng đặc biệt xổ số miền Nam.

Lập tức chia sẻ vé số trúng đặc biệt

Thế nhưng, thời gian gần đây, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố vào chiều mỗi ngày, trên mạng xã hội lập tức chia sẻ ngay hình ảnh những tờ vé số trúng đặc biệt và danh tính đại lý phát hành, đổi thưởng. Chính điều này đã gây nên sự ngờ vực về tính trung thực của những tờ vé số trúng thưởng.

Xổ số miền Nam và sự tăng trưởng của đại lý vé số trúng đặc biệt - Ảnh 1.

Vé số trúng đặc biệt liên tục được các đại lý chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Giải đáp lý do vì sao gần đây nhiều người dân ở miền Tây và TPHCM trúng giải đặc biệt, lãnh đạo một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây cho biết hiện nay lượng vé bán ra của các công ty xổ số gần như đạt 100%. Do vậy, xác suất trúng đặc biệt mỗi ngày cũng gần như 100%.

Một đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long xác nhận rằng việc nhiều người trúng đặc biệt tại các đại lý có số lượng phát hành lớn là hoàn toàn có thật. Hơn nữa, hiện này hầu như đại lý vé số nào cũng có trang facebook riêng để tiện tương tác với khách hàng nên sau khi phát hiện vé số trúng đặc biệt tại đại lý mình hoặc người trúng thưởng liên hệ với đại lý mình đổi thưởng thì các đại lý liền chia sẻ niềm vui với khách hàng thông qua facebook.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết khi đại lý chia sẻ hình ảnh những tờ vé số trúng đặc biệt lên facebook của mình thì các đại lý khác cũng lập tức chia sẻ về trang facebook của họ để khách hàng cùng biết giải đặc biệt hôm nay trúng tại đâu. Những thông tin đó hoàn toàn đúng sự thật, "khớp" với thông tin các công ty xổ số kiến thiết thông báo ở kỳ quay thưởng tiếp theo.

"Thời buổi mạng xã hội phát triển nên thông tin luôn nhanh nhạy hơn trước đây, trong đó có thông tin về vé số trúng đặc biệt" – đại diện đại lý vé số này giải thích.

An toàn và tiện lợi

Đối với việc vì sao người trúng đặc biệt không trực tiếp đến công ty xổ số đổi thưởng như trước đây mà thường chọn đại lý hoặc tiệm vàng để đổi thưởng, một lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cho biết hiện nay nhiều đại lý vé số lớn luôn "thủ" mười mấy hai mươi tỉ đồng để sẵn sàng đổi thưởng cho người trúng đặc biệt. Đổi thưởng cho khách hàng xong, đại lý liền lên công ty để đổi lại rồi quay về ngay trong ngày. Theo quy định, huê hồng mà công ty chi lại cho đại lý đổi thưởng vé số đặc biệt là 0,2%.

Xổ số miền Nam và sự tăng trưởng của đại lý vé số trúng đặc biệt - Ảnh 3.

Ở miền Tây, đại lý vé số Phú Vinh và đại lý vé số Duy là 2 nơi được nhiều khách hàng trúng đặc biệt liên hệ đổi thưởng. Ảnh: ĐLVS Duy, Phú Vinh

Trong khi đó, các đại lý vé số cho biết người dân trúng đặc biệt với số tiền lớn nên ngại di chuyển lên công ty đổi thưởng do vấn đề an toàn trên đường đi. Do đó, người dân liền tìm số điện thoại của những đại lý uy tín để gọi đến nhà đổi trực tiếp cho tiện hoặc cầm vé trúng đặc biệt đến đại lý gần nhà đổi thưởng.

Đấy chính là lý do đại lý vé số Duy và đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long luôn di chuyển trong đêm để đến nhà khách hàng ở những tỉnh, thành khác để đổi thưởng giải đặc biệt bằng tiền mặt hoặc kết hợp tiền mặt với chuyển khoản.

Tương tự, một tiệm vàng ở tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết nhiều người sau khi biết trúng đặc biệt thì tìm đến tiệm vàng đổi thưởng tiền mặt hoặc mua vàng đem về nên nhiều tiệm vàng sẵn sàng đổi thưởng như đại lý vé số.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận

Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Tây Ninh, hiện còn 4 vé chưa đổi thưởng

Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu, chọn ngày 20-11 để đổi thưởng.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt Vĩnh Long KQXS mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo