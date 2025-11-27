Xổ số miền Nam: Mua vé số online, 1 phụ nữ trúng đặc biệt 8 tỉ đồng

Tối 27-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, ông Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết vừa đổi thưởng xong cho 3 khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 310717) tổng cộng 9 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều cùng ngày.

Giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Khả Hân

Nơi bán trúng giải đặc biệt là đại lý vé số Khả Hân ở tỉnh Vĩnh Long, nguồn vé do đại lý Phú Vinh phân phối.

"Trong các khách hàng may mắn có một phụ nữ trúng đặc biệt 4 vé, còn lại 3 vé thuộc về 2 người nam. Cả 3 người đều cư ngụ tại Trà Vinh và mua vé số online" – ông Phú thông tin.

Trước đó, vào ngày 24-11, ông Phú cũng đến tận nhà để đổi thưởng cho một nam khách hàng ở Vĩnh Long trúng đặc biệt 3 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 23-11.

Cũng với vé số Bình Thuận, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh cho biết nơi đây đã bán 44 vé trúng giải nhất (dãy số 33245) với tổng cộng 1 tỉ 320 triệu đồng.

Giải nhất vé số Bình Thuận cũng trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Trường Giang ở TPHCM.