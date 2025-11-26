Xổ số miền Nam đề xuất tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 26-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (gọi tắt là Xổ số miền Nam), vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính và Vụ Các định chế tài chính về việc tăng doanh số phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026.

Lịch phát hành dự kiến tăng 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026

Theo đó, trong những năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực miền Nam luôn được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng phát hành vé xuân để tạo điều kiện phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của nhân dân vào dịp Tết cổ truyền, qua đó các công ty xổ số kiến thiết có điều kiện tăng doanh thu tiêu thụ ngay từ đầu năm, giúp cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm được thuận lợi hơn.

Cụ thể, Xuân Ất Tỵ 2025, các công ty xổ số kiến thiết đã được tăng phát hành 4 kỳ, mỗi kỳ tăng 20 tỉ đồng.

Theo Hội đồng Xổ số miền Nam, việc tăng vé xuân với mức 20 tỉ đồng/kỳ xổ số đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường, góp phần giúp cho kết quả thực hiện quý I-2025 đạt rất cao, tỉ lệ tiêu thụ bình quân cả khu vực trong 9 tháng đầu năm là 98,8%.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong các năm qua, Hội đồng Xổ số miền Nam lần thứ 139 tổ chức tại An Giang vào ngày 24-10 vừa qua đã biểu quyết thống nhất đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong đó, mỗi kỳ phát hành là 160 tỉ đồng (tăng 20 tỉ đồng), mệnh giá 10.000 đồng/vé, gồm trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ. Thời gian thực hiện từ ngày 10-2-2026 đến ngày 9-3-2026.