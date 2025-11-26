HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam đề xuất tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026

Công Tuấn

(NLĐO) – Theo Hội đồng Xổ số miền Nam, việc tăng vé xuân với mức 20 tỉ đồng/kỳ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường xổ số kiến thiết

Chiều 26-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (gọi tắt là Xổ số miền Nam), vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính và Vụ Các định chế tài chính về việc tăng doanh số phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026.

Xổ số miền Nam tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Lịch phát hành dự kiến tăng 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026

Theo đó, trong những năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực miền Nam luôn được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng phát hành vé xuân để tạo điều kiện phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của nhân dân vào dịp Tết cổ truyền, qua đó các công ty xổ số kiến thiết có điều kiện tăng doanh thu tiêu thụ ngay từ đầu năm, giúp cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm được thuận lợi hơn.

Cụ thể, Xuân Ất Tỵ 2025, các công ty xổ số kiến thiết đã được tăng phát hành 4 kỳ, mỗi kỳ tăng 20 tỉ đồng.

Theo Hội đồng Xổ số miền Nam, việc tăng vé xuân với mức 20 tỉ đồng/kỳ xổ số đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường, góp phần giúp cho kết quả thực hiện quý I-2025 đạt rất cao, tỉ lệ tiêu thụ bình quân cả khu vực trong 9 tháng đầu năm là 98,8%.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong các năm qua, Hội đồng Xổ số miền Nam lần thứ 139 tổ chức tại An Giang vào ngày 24-10 vừa qua đã biểu quyết thống nhất đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong đó, mỗi kỳ phát hành là 160 tỉ đồng (tăng 20 tỉ đồng), mệnh giá 10.000 đồng/vé, gồm trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ. Thời gian thực hiện từ ngày 10-2-2026 đến ngày 9-3-2026.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Ba giải đặc biệt lên tới 84 tỉ đồng đã tìm được nơi trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Ba giải đặc biệt lên tới 84 tỉ đồng đã tìm được nơi trúng thưởng

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định nơi trúng giải đặc biệt vé số Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu

Xổ số miền Nam: Đặc biệt 3 đài "nổ" tại Tây Ninh gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam đã xác định giải đặc biệt của vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau đều trúng tại tỉnh Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Cách đổi thưởng “lạ” của 1 người trúng đặc biệt 3 tờ vé số

(NLĐO) – Sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, một người ở Vĩnh Long liền liên hệ đại lý vé số để đổi thưởng

xổ số XSMN Xổ số kiến thiết giải độc đắc XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt xổ số hôm nay KQXS Tết cổ truyền kết quả xổ số miền nam Bộ Tài chính Tết Nguyên đán
