Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng đặc biệt ở TPHCM, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng đặc biệt ở TPHCM, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam tuần qua cho thấy vé số trúng giải đặc biệt 6 lần ở TP HCM, 4 lần tại Cà Mau và 3 lần tại Tây Ninh

Xổ số miền Nam tuần qua đã ghi nhận thêm nhiều người trở thành tỉ phú sau khi trúng giải đặc biệt.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 16-11, giải đặc biệt (dãy số 401727) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh và tiệm vàng Mười Tuấn Hòa ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 840922) tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Kim Vân ở xã Phước Hải, TP HCM.

Vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 17-11, giải đặc biệt (dãy số 318592) trúng tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP HCM.

Vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 17-11, giải đặc biệt (dãy số 998227) trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Lợi Trung, TP HCM.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 18-11, giải đặc biệt (dãy số 866098) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thường là đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đây là đại lý liên tiếp trong 2 tuần đã đổi thưởng giải đặc biệt vé số Bạc Liêu.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 18-11, giải đặc biệt (dãy số 791950) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Hoạch ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 19-11, giải đặc biệt (dãy số 646960) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Sánh ở xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Nơi vé số trúng giải đặc biệt nhiều nhất tại TP HCM và Cà Mau - Ảnh 2.

Vé số Đồng Nai tuần qua trúng giải đặc biệt tại TP HCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 19-11, giải đặc biệt (dãy số 300167) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải đặc biệt (dãy số 380451) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 20-11, giải đặc biệt (dãy số 289313) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Xuyên và đại lý Hoa Duyên ở tỉnh Tây Ninh.

Vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 21-11, giải đặc biệt (dãy số 361844) trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phương Nghi, đại lý Kim Hía và đại lý Ngọc Yến ở TP HCM.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải đặc biệt (dãy số 307676) cũng trúng tại tỉnh TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Nhựt ở TP HCM.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 21-11, giải đặc biệt (dãy số 983640) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bé Quang ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

Vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 22-11, giải đặc biệt (dãy số 480092) được xác định trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long và đại lý vé số Tài Lộc ở TP HCM.

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 144416) tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 22-11, giải đặc biệt trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Thảo và đại lý vé số Trần Tâm ở Cà Mau.

Tuần trước, kết quả xổ số miền Nam cho thấy vé số trúng giải đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần, TP HCM 3 lần và Cà Mau 2 lần

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Thêm 3 người trúng đặc biệt vé số Bình Dương, Trà Vinh

Xổ số miền Nam: Thêm 3 người trúng đặc biệt vé số Bình Dương, Trà Vinh

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận thêm 3 người trúng đặc biệt vé số Bình Dương và Trà Vinh

Xổ số miền Nam: Nhiều người ở TP HCM trúng đặc biệt liền đổi thưởng trong đêm

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Vĩnh Long và vé số Bình Dương đều trúng tại TP HCM

Xổ số miền Nam: “Truy tìm” chủ nhân trúng đặc biệt 4 tờ vé số Bình Thuận

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Tây Ninh, hiện còn 4 vé chưa đổi thưởng

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN tỉnh Đồng Tháp kết quả xổ số XSKT giải đặc biệt tỉnh cà mau KQXS tỉnh an giang xổ số miến nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo