Kinh tế

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của 4 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước đã tìm ra nơi có người trúng thưởng.

Sáng 4-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố, trên Facebook của đại lý vé số Hùng Tú và đại lý Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ những khách hàng đầu tiên trúng 4 tờ độc đắc (dãy số 697243) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 3-1.

Xổ số miền Nam: Người trúng độc đắc tại Vĩnh Long , Tây Ninh , An Giang - Ảnh 1.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia những những tờ vé số TPHCM trúng độc đắc và an ủi. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý vé số Lan Hùng Tú còn đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi 4 vé TPHCM.

Những hình ảnh chia sẻ của chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, lập tức nhận về hơn 1.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ. Trong đó, rất nhiều khách hàng và đại lý đã để lại lời chúc mừng vì đại lý Lan Hùng Tú liên tục bán trúng giải độc đắc những ngày gần đây.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 934947) của vé số Hậu Giang được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng 2 tờ là đại lý vé số Tuấn Nhi ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long. 12 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Cũng mở thưởng vào chiều 3-1, giải độc đắc (dãy số 587703) của vé số Long An được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến sáng 4-1, chỉ mới có người trúng giải an ủi đến đại lý vé số Cò Na ở tỉnh An Giang để đổi thường; còn chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng chưa lộ diện.

Xổ số miền Nam: Người trúng độc đắc tại Vĩnh Long , Tây Ninh , An Giang - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Tuấn Nhi

Tương tự, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 4-1, giải độc đắc (dãy số 375684) được xác định cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số An Tâm ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng; còn khách hàng trúng độc đắc 14 vé vẫn chưa xuất hiện.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài đều trúng ở TPHCM, gây xôn xao

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 3 đài đều trúng ở TPHCM, gây xôn xao

(NLĐO) - Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam là Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh cùng trúng tại TPHCM, khiến nhiều người bất ngờ

Xổ số miền Nam: Chiều 2-1, lộ diện người trúng độc đắc 56 tỉ đồng ở TPHCM và Đồng Tháp

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục ghi nhận người trúng ở TPHCM và tỉnh Đồng Tháp

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 84 tỉ đồng trúng ở Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai

(NLĐO) – Hôm nay, 2-1, xổ số miền Nam mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Đây là kỳ mở thưởng đầu tiên của 3 đài này trong năm 2026

