Xổ số miền Nam: Thêm 1 đại lý thông báo tìm người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

Từ tối 27 đến sáng sớm 28-11, sau khi giải đặc biệt của xổ số miền Nam được công bố, thêm một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã có thông báo tìm người trúng đặc biệt mà đại lý này đã bán ra trong ngày 27-11.

Đại lý vé số Thạch ở tỉnh Đổng Nai viết bản thông báo tìm người trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Thạch

Theo đó, đại lý vé số Thạch ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã viết bảng thông báo đặt trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515), kính mời bà con đến đổi".

Trước đó, vào tối 26-11, đại lý vé số Hoàng Dũng cũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cách đại lý vé số Thạch vài chục mét) cũng đã treo thông báo "truy tìm" chủ nhân may mắn trúng 1 cây vé số (gồm 140 tờ), trong đó gồm giải đặc biệt (dãy số 625018) 14 tờ và giải an ủi 126 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

"Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt (dãy số 625018) đài Đồng Nai ngày 26-11 (cặp 140 vé). Kính mời quý khách đến đổi" – thông báo thể hiện.

Đại lý vé số Hoàng Dũng trước đó cũng đăng thông báo tìm người trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Hoàng Dũng

Trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động, ông Hoàng Dũng – chủ đại lý vé số Hoàng Dũng – xác nhận đã treo thông báo như trên nhằm báo tin cho khách hàng biết đã trúng giải; đồng thời đến đại lý để đổi thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Vĩnh Long, vé số Trà Vinh và vé số Bình Dương