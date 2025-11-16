Sáng 16-11, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa tiếp tục bán trúng giải đặc biệt (dãy số 112150) vé số TPHCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 15-11.

Người phụ nữ trúng đặc biệt 10 tỉ đồng vé số TPHCM. Ảnh: ĐLVS Duy

Đại lý vé số Duy thường xuyên bán trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

Một trong những khách hàng may mắn trúng thưởng là một người phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Long. "Chị ấy trúng 10 tỉ đồng, gọi điện thoại kêu đại lý đến đổi thưởng trong đêm nhưng em hẹn sáng" – đại diện đại lý vé số Duy thông tin.

Trước đó, vào ngày 10-11, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 837009) 26 tỉ đồng vé số TPHCM.

Nói về lý do vé số trúng giải đặc biệt liên tục "nổ" ở phường Trà Vinh và tại đại lý vé số của mình, ông Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy – cho biết vì lượng vé số tiêu thụ ở khu vực này rất lớn nên xác suất trúng thưởng cao. Hơn nữa, các đại lý ở Trà Vinh bán nhiều loại vé số như TP HCM, Bạc Liêu, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Thuận, Đà Lạt… nên giải đặc biệt trúng tại đây rất thường xuyên.

Hôm nay, kết quả xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.