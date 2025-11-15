Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt và an ủi tại đại lý vé số Ba Xuyên, Thần Tài, Thần Tài Gõ Cửa

Chiều 15-11, đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 247902) 4 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 14-11.

Giải đặc biệt vé số Trà Vinh được đổi thưởng tại đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Đại lý vé số Ba Xuyên thường xuyên đổi thưởng giải đặc biệt cho những khách hàng may mắn. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12-11, đại lý vé số Ba Xuyên liên tục đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Bến Tre và vé số Sóc Trăng.

Đối với vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 14-11, giải an ủi đã được đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng may mắn. Đây cũng là đại lý đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng đặc biệt và an ủi 1 cây vé số Long An (gồm 140 tờ), do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 8-11.

Trong khi đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 13-11, giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Đại lý vé số Thần Tài cũng liên tục bán vé số trúng giải đặc biệt và an ủi. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa ở tỉnh Cà Mau đã bán vé số trúng giải an ủi 14 tờ vé số Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thần Tài Gõ Cửa

Nơi đổi thưởng cho khách hàng là đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.