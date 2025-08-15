HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Xóa "điểm đen" rác thải

Phan Đăng

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, Hà Nội thời gian qua phải đối mặt tình trạng rác thải phát sinh ngày càng nhiều.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu xử lý triệt để các "điểm đen" rác thải, làm sạch không gian đô thị, hướng tới xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Yêu cầu của người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội được đưa ra khi thủ đô đang chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Có thể nói, không gian xanh - sạch - đẹp những ngày này ở Hà Nội góp phần không nhỏ vào sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo cho ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, Hà Nội thời gian qua phải đối mặt tình trạng rác thải phát sinh ngày càng nhiều. Các "điểm đen" rác thải - từ bãi đất trống, chân cầu, khu vực ven sông đến các ngõ hẻm… - xuất hiện khắp nơi. Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, chất thải nguy hại vứt bừa bãi, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống của người dân.

Với khoảng 10 triệu dân, Hà Nội mỗi ngày thải ra gần 7.000 tấn rác sinh hoạt. Ngoài lượng rác được thu gom, một phần không nhỏ bị đổ trộm hoặc bỏ sai quy định, tạo ra những mảng tối trong bức tranh đô thị. Nhiều năm qua, các biện pháp xử lý vẫn chưa chặn đứng được tình trạng này.

Trước thực trạng đó, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp: tăng cường thu gom, lắp đặt camera giám sát; ứng dụng công nghệ hiện đại để vận chuyển - xử lý rác; phát động phong trào "Sáng - xanh - sạch - đẹp". Tại các khu vực trung tâm thành phố, hệ thống camera vừa giúp giám sát vừa là công cụ răn đe, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm, bỏ rác sai giờ hoặc chậm thu gom.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đáng chú ý là việc gắn trách nhiệm cá nhân lãnh đạo cơ sở với kết quả xử lý rác thải. Chủ tịch UBND phường, xã phải thành lập ban chỉ đạo tại chỗ, trực tiếp giải quyết "điểm đen" rác thải; kết quả sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ hằng tháng, quý, năm. Đây là biện pháp mạnh tay, thể hiện quyết tâm biến chỉ đạo thành hành động cụ thể.

Bên cạnh đó, chủ công trình vi phạm được yêu cầu ký cam kết, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh. Đây là lời cảnh báo với những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm. Sự chây ì hay đổ lỗi sẽ không còn chỗ đứng trong quản lý đô thị.

Để chủ trương trên thành công, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Không lực lượng nào có thể giám sát mọi ngõ ngách nếu một bộ phận người dân vẫn giữ thói quen xả rác bừa bãi hoặc thờ ơ trước vi phạm. Vì vậy, song song với việc giám sát bằng công nghệ, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phát động thi đua ở khu dân cư. Các phong trào như "Khu phố sạch", "Đường phố xanh" phải trở thành nếp sống hằng ngày, không chỉ là khẩu hiệu.

Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm sáng tạo, điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế. Thành phố không còn "điểm đen" rác thải sẽ là nền tảng để xây dựng một đô thị đáng sống, đồng thời nâng tầm chất lượng sống của người dân và phát triển bền vững.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể xóa bỏ triệt để các "điểm đen" rác thải để chào đón những ngày lễ lớn với diện mạo "sáng - xanh - sạch - đẹp".

    Thông báo