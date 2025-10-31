HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Vùng miền Hà Nội

Xóa "điểm đen" rác thải

Phan Đăng

Ngoài "điểm đen" tai nạn giao thông, TP Hà Nội còn tồn tại những "điểm đen" rác thải.

Ở những nơi này, rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng bị đổ trộm, tồn đọng lâu ngày, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

TP Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng một thủ đô "Văn minh - văn hiến - sáng - xanh - sạch - đẹp". Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại không ít nơi, "điểm đen" rác thải vẫn tồn tại dai dẳng.

Một trong những hình ảnh phản cảm nhất là rác thải tràn lan dưới gầm cầu Vành đai 3, đặc biệt là đoạn đường Nguyễn Xiển. Hàng trăm mét gầm cầu biến thành bãi rác với đủ loại phế thải: gạch vữa, đồ gia đình cũ… Bất chấp những tấm biển "Cấm đổ rác" hiện diện, tình trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra cả ngày lẫn đêm. Mùi hôi thối, nước rỉ rác, ruồi nhặng khiến cuộc sống người dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề. Đây không chỉ là hành vi thiếu ý thức của một số người dân mà còn phần nào cho thấy sự lơi lỏng trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở.

Hình ảnh ở gầm cầu Nguyễn Xiển không phải cá biệt. Ở một tuyến phố tại phường Định Công, rác còn được tập kết công khai ngay dưới lòng đường, sát khu dân cư. Điều đáng nói, đây không phải là rác đổ trộm mà là điểm tập kết "hợp pháp" của một đơn vị môi trường - lẽ ra phải đi đầu trong việc giữ gìn sự sạch đẹp của đô thị.

Những "điểm đen" rác thải còn cho thấy tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Trong khi UBND TP Hà Nội liên tục ban hành chỉ thị, yêu cầu xử lý triệt để thì ở cấp phường, xã, một số nơi vẫn buông lỏng việc kiểm tra, giám sát. Chính sự thiếu quyết liệt ấy khiến các "điểm đen" rác thải vẫn tồn tại hoặc tái lập sau mỗi đợt ra quân dọn dẹp.

TP Hà Nội đã khẳng định quyết tâm xóa các "điểm đen" rác thải, đồng thời đưa tiêu chí giữ gìn vệ sinh môi trường vào việc đánh giá thi đua của từng địa phương. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, lắp đặt camera giám sát để phạt nguội hành vi vi phạm, đồng thời truy trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở nếu để tồn tại tình trạng này. Tuy nhiên, để chủ trương ấy đi vào thực tế thì cần phải hành động quyết liệt, liên tục, chứ không chỉ trông đợi vào các đợt ra quân xử lý.

Trước hết, các phường, xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp với từng "điểm đen" rác thải trên địa bàn. Mọi vi phạm cần được xử lý nghiêm, công khai để răn đe. Thành phố cần khẩn trương lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/7 tại các khu vực thường xuyên bị đổ trộm rác, kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Các điểm trung chuyển rác cần được quy hoạch hợp lý, xa khu dân cư, bảo đảm không gây ô nhiễm.

Một đô thị văn minh không thể chấp nhận sự tồn tại của những "điểm đen" rác thải. Dọn sạch rác là việc rất cần, nhưng "dọn sạch" sự thờ ơ, buông lỏng quản lý cũng quan trọng không kém. "Điểm đen" rác thải, xét đến cùng, là phép thử cho tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm minh của pháp luật và năng lực quản lý đô thị của chính quyền địa phương.

Tăng phí, chất lượng dịch vụ thu gom rác có tăng?

Tăng phí, chất lượng dịch vụ thu gom rác có tăng?

Từ năm 2025, người dân Hà Nội sẽ phải trả mức phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cao hơn nhiều so với hiện tại.

Nghiêm trị "rác tặc"

Hà Nội vừa áp dụng biện pháp được trông đợi sẽ góp phần giải quyết một trong những vấn đề tồn tại lâu nay là nạn "rác tặc".

Bãi rác thành công viên: Không còn xa!

Không ít người ở Hà Nội, nhất là những người dân ở gần các bãi rác của thành phố, hẳn khấp khởi vui mừng trước thông tin rồi đây môi trường ô nhiễm nơi họ sinh sống không những được giải quyết mà còn hơn thế nữa, biến thành công viên trong lành, sạch đẹp.

rác thải bãi rác ô nhiễm môi trường
