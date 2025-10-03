Tăng phí, chất lượng dịch vụ thu gom rác có tăng?

Theo dự thảo quyết định của UBND TP Hà Nội, mức phí sẽ tăng lên 21.000 đồng/người/tháng tại các phường vào năm 2025 và 43.000 đồng/người/tháng vào năm 2026. Tại các xã, mức phí tương ứng lần lượt là 10.000 đồng và 23.000 đồng/người/tháng. Đây là mức tăng khá cao nếu so với mức phí hiện hành, chỉ 6.000 đồng/người/tháng ở khu vực quận cũ và 3.000 đồng/người/tháng ở xã, được áp dụng từ năm 2012 đến nay.

Hiện mỗi ngày TP Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn rác thải cần thu gom, xử lý. Trong khi đó, số thu phí vệ sinh môi trường năm 2024 chỉ đạt gần 568 tỉ đồng, nhưng chi phí thực tế mà thành phố phải chi ra cho công tác này lên tới gần 2.300 tỉ đồng, tức hơn 4 lần. Khoản chênh lệch rất lớn này đều lấy từ ngân sách nhà nước. So với các tỉnh, thành khác, mức phí vệ sinh của Hà Nội lâu nay ở mức thấp nhất, nên việc tăng để "tính đúng, tính đủ" là điều khó tránh.

Tuy nhiên, điều người dân quan tâm không chỉ là số tiền phải đóng thêm, mà là dịch vụ có được cải thiện tương xứng hay không. Thực tế, nhiều khu vực vẫn còn tình trạng rác ùn ứ, xe thu gom đến muộn, bãi tập kết ô nhiễm. Người dân sẽ khó đồng thuận nếu phải chi trả cao mà chất lượng không thay đổi. Vì vậy, song hành với tăng phí, thành phố cần có cam kết cụ thể về nâng cao năng lực thu gom, tăng cường phương tiện, bảo đảm thu gom đúng giờ, đầu tư hạ tầng hiện đại và đặc biệt là ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến thay cho hình thức chôn lấp truyền thống.

Một lợi ích khác của việc tăng phí là thúc đẩy ý thức trách nhiệm của người dân. Khi mức phí cao hơn, việc phân loại rác tại nguồn sẽ trở nên cần thiết, giúp giảm khối lượng rác phải xử lý, đồng thời tận dụng tài nguyên tái chế.

Về lâu dài, Hà Nội có thể tiến tới mô hình "ai xả nhiều, trả nhiều" như nhiều quốc gia phát triển đang áp dụng, tính phí theo túi rác, khối lượng hay thể tích. Đây là cách làm công bằng, văn minh, khuyến khích tiết giảm rác thải.

Cùng với đó, việc tăng phí thu gom rác cần có lộ trình và tránh "cào bằng". Thành phố cần cơ chế hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn. Đồng thời, khâu thu - chi phải minh bạch, công khai để người dân giám sát, tránh tình trạng phí tăng nhưng hiệu quả không rõ rệt.

Việc tăng phí dịch vụ vệ sinh môi trường là xu hướng tất yếu, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị. Nhưng điều quan trọng là sự công bằng và minh bạch, cùng cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ. Người dân sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với thành phố nếu họ thấy đồng tiền đóng góp được sử dụng hiệu quả, đem lại môi trường sống xanh - sạch - đẹp hơn.

Do đó, vấn đề đặt ra không chỉ là tăng phí, mà còn phải tăng trách nhiệm của cả cơ quan quản lý, đơn vị thu gom và mỗi người dân. Chỉ khi chất lượng dịch vụ đi lên cùng với mức phí, chính sách mới nhận được sự đồng thuận, qua đó góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.