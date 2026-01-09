HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

"Xóa sổ" 5 bàn tay "khổng lồ" gây tranh cãi ở biển Hải Tiến

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau 2 năm tồn tại, những bàn tay "khổng lồ" ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa) đã để lại nhiều bất cập, chính quyền đã phải phá dỡ, trả lại không gian bãi biển

Ngày 9-1, thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến và UBND xã Hoằng Thanh tổ chức di dời 5 bàn tay "khổng lồ" gây tranh cãi ở bãi biển Hải Tiến.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Cảnh bãi biển Hải Tiến khi còn và khi không còn 5 cánh tay "khổng lồ"

Theo chính quyền 2 xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến, những bàn tay này đã bị sóng biển đánh xô nghiêng trong những cơn bão trong năm 2025.

Trước đó, trong năm 2025, bão số 5 và bão số 10 đổ bộ vào Thanh Hóa khiến 5 bàn tay "khổng lồ" (trong đó có 1 bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) bị sóng biển xô nghiêng, không còn giữ được hiện trạng ban đầu.

Hầu hết các bàn tay bị sóng xô nghiêng, trong đó có những cánh tay bật đế, tạo thành các "hàm ếch" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây tai nạn cho người dân và du khách khi đi dạo hoặc tắm biển.

- Ảnh 3.

Những bàn tay khổng lồ khi xây dựng đã gây tranh cãi vì có nhiều bất cập

Trước thực trạng trên, chính quyền 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đã báo cáo cơ quan cấp trên và được đồng ý cho phá dỡ 5 bàn tay, trả lại không gian cho bãi biển.

Trước đó, vào tháng 3-2023, UBND huyện Hoằng Hóa cũ thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, trong đó có hạng mục 5 bàn tay "khổng lồ" này.

Sau khi những bàn tay "khổng lồ" dọc bờ biển Hải Tiến được xây dựng, đã có nhiều tranh cãi nổ ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗ lực để tạo điểm nhấn cho bãi biển, nhưng nhiều người lại nhận xét về tổng quan trông nó hơi lạc lõng, đơn điệu, không phù hợp.

Clip 5 bàn tay "khổng lồ" ở biển Hải Tiến trước khi bị "xóa sổ"

Đặc biệt, 5 bàn tay "khổng lồ" này có chân đế rất lớn, vào những ngày hè, khi nước biển dâng cao lên sát bờ kè làm cho những chân đế bằng bê-tông bị chìm sâu trong nước khiến người tắm không biết sẽ va vào, tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo báo cáo kỹ thuật của UBND huyện Hoằng Hóa trước đây thì những cánh tay là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in.

