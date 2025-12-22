Xoài cát Hòa Lộc tăng giá mạnh

Ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc HTX Xoài cát Hòa Lộc (tỉnh Đồng Tháp), cho hay thương lái đang mua tại vườn với giá trên 90.000 đồng/kg nhưng nông dân không còn xoài bán.

Giá xoài cát Hòa Lộc đang tăng cao nhưng nhiều nhà vườn không còn hàng bán

Ông Thực thông tin: "Xã viên HTX chúng tôi đang tập trung cho vụ Tết nên không có xoài bán ở thời điểm này. Năm nay thời tiết bất lợi, xoài mất mùa nên sản lượng cung ứng dịp Tết thấp hơn năm rồi, dự kiến giá bán sẽ còn tăng cao".

Trong khi đó, ông Huỳnh Trung Chỉnh (ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), cho hay gia đình ông đang chăm sóc hơn 200 cây xoài cát Hòa Lộc, ước tính sẽ thu hoạch trên 1 tấn trái bán trong dịp Tết. Năm nay, do mưa nhiều nên ông phải tốn công chăm sóc vườn xoài nhiều hơn.

"Xoài cát Hòa Lộc chưa chín đã có thương lái đến hỏi mua do đang khan hiếm. Hy vọng đến cận Tết, xoài tiếp tục tăng giá để nhà vườn lãi nhiều hơn" - ông Chỉnh bày tỏ.