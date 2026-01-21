HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xóm nhỏ trên cung đường Nha Trang - Đà Lạt đẹp như tranh khi mai anh đào bung nở

Trường Nguyên

(NLĐO) - Nhiều xóm nhỏ trên Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang đang nở rộ mai anh đào, thu hút hàng ngàn du khách đến thưởng hoa, chụp ảnh.

Clip: Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 1.

Khi gần đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoa mai anh đào ở nhiều khu vực ở Đà Lạt và Lạc Dương như Quốc lộ 27C, đồi trà Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm đang vào mùa nở rộ.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 2.

Trên Quốc lộ 27C thuộc xã Lạc Dương, đặc biệt là đoạn qua K'long K'lanh, Đưng K'si (cách Đà Lạt khoảng 40 - 50 km) đến chân đèo Khánh Lê, gần như mỗi nhà dân đều trồng ít nhất một cây mai anh đào lớn trước sân. Mỗi khi đến Tết, tuyến quốc lộ qua khu vực này được khoác chiếc áo hồng rực rỡ.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 3.

Tại làng Đưng K'si của người K'Ho, khác với khung cảnh có phần trầm lắng hàng ngày, con hẻm nhỏ từ trường mầm non K'long K'lanh đi vào trở nên rộn ràng khi hàng trăm cây mai anh đào của người dân đồng loạt khoe sắc

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 4.

Mỗi ngày, xóm nhỏ này đón hàng trăm du khách, chủ yếu từ khu vực Nha Trang, Bình Thuận, Gia Lai và thậm chí từ Hà Nội ghé lại chụp ảnh.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 5.
Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 6.

Loài hoa này thường nở vào tháng Chạp của năm trước, kéo dài đến tháng Giêng năm sau - là thời gian Tết Nguyên đán nên loài hoa này được người dân Lâm Đồng, đặc biệt là Đà Lạt ví "tín hiệu mùa xuân", tương tự như mai vàng của miền Nam hay đào của miền Bắc.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 7.
Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 8.
Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 9.

Thời tiết Đà Lạt những ngày đầu tháng Chạp buổi sáng khá lạnh, trời nắng trong xanh càng làm cho mai anh đào nở đẹp hơn, báo hiệu mùa xuân đã đến với vùng đất Đà Lạt, Lạc Dương.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 10.

Ngôi làng nhỏ yên bình Đưng K'si ven cung đường nối Hoa và Biển trở nên thơ mộng hơn. Bà K'Him cho biết ở đây nhà nào cũng trồng mai anh đào nhiều năm trước nên bây giờ hoa nở đều, đường to lối nhỏ nào cũng có hoa trong dịp Tết Nguyên đán. "Ở đây ai cũng nâng niu, chăm sóc mai anh đào cẩn thận để thôn làng đẹp hơn trong mùa Tết" - bà K'Him chia sẻ.


Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 11.

Tiệm tạp hóa có gốc mai anh đào trong làng cũng trở thành điểm check-in cho những bạn trẻ vượt đường xa đến Đưng K'si.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 12.

Một con đường nhỏ trong làng nhưng có đến hàng trăm cây mai anh đào lớn cùng nở tạo nên khung cảnh nên thơ không nơi nào có được. Nơi đây cũng trở thành điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cho các cặp đôi hoặc nhóm bạn.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 13.

"Cuối mỗi năm, gia đình tôi đều tự chạy xe từ Nha Trang lên Đà Lạt, đặc biệt là phải ghé Đưng K'si và K'long K'lanh để ngắm và chụp ảnh bên loài hoa đặc trưng này" - chị Trần Thị Ngọc Hạnh, du khách từ Nha Trang lên Đà Lạt cho biết.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 14.

Khi hay tin mai anh đào ở Đưng K'si đang nở rộ, chị Gơ Lem (người dân tộc Lạch, ngụ phường Langbiang - Đà Lạt) diện trang phục truyền thống và đi hơn 30 km để đến đây chụp ảnh. Những năm qua, chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân trồng thêm và chăm sóc mai anh đào để tạo cảnh đẹp cho đường làng, thôn xóm.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 15.

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm với mai anh đào ở làng Đưng K'si. Người dân ở làng chia sẻ khách đến đông vui nhưng cũng mong mọi người không gây ồn ào, giữ gìn trật tự và nhất là đừng ngắt hoa, bẻ cảnh mai anh đào của người dân.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 16.

Ven Quốc lộ 27C cũng có nhiều cây mai anh đào khác đang nở rộ

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 17.

Một trong những gốc mai anh đào nở rộ ven Quốc lộ 27C qua thôn K'long K'lanh.

Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 18.

Là tuyến đường huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt, có nhiều xe lưu thông nên khách ngắm mai anh đào cần chú ý quan sát, đậu đỗ xe gọn gàng để không ảnh hưởng đến người dân và việc lưu thông trên đường.

