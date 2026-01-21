Xóm nhỏ trên cung đường Nha Trang - Đà Lạt đẹp như tranh khi mai anh đào bung nở

Clip: Xóm nhỏ đẹp như tranh khi mai anh đào nở trên cung đường nối Đà Lạt - Nha Trang
Loài hoa này thường nở vào tháng Chạp của năm trước, kéo dài đến tháng Giêng năm sau - là thời gian Tết Nguyên đán nên loài hoa này được người dân Lâm Đồng, đặc biệt là Đà Lạt ví "tín hiệu mùa xuân", tương tự như mai vàng của miền Nam hay đào của miền Bắc.
Thời tiết Đà Lạt những ngày đầu tháng Chạp buổi sáng khá lạnh, trời nắng trong xanh càng làm cho mai anh đào nở đẹp hơn, báo hiệu mùa xuân đã đến với vùng đất Đà Lạt, Lạc Dương.
