Xóm trọ công nhân ấm áp với ‘Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình’

Tối 25-1, Công đoàn phường Tân Tạo, TPHCM đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị – xã hội địa phương tổ chức chương trình "Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình" tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ tại địa chỉ 155/23 Lê Đình Cẩn.

Không khí sum họp ấm áp tại chương trình “Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tổ chức tại khu nhà trọ công nhân tại phường Tân Tạo

Chương trình diễn ra trong không gian thân tình, gần gũi với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, địa phương, đại diện các đoàn thể cùng đông đảo công nhân, lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ.

Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn truyền thống ngày Tết, bày biện gọn gàng, đậm đà hương vị sum vầy. Trong không gian ấm cúng của xóm trọ, công nhân, lao động có dịp quây quần bên nhau, tạm gác những bộn bề mưu sinh để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết nơi thành phố.

Cán bộ Công an phường Tân Tạo tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS – an ninh trật tự tại khu nhà trọ

Dịp này, cán bộ Công an phường Tân Tạo cũng tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS – an ninh trật tự, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tại các khu nhà trọ.

Lãnh đạo TPHCM và địa phương gửi lời chúc Tết, động viên công nhân, lao động đón Tết ấm áp, đủ đầy

Ban tổ chức cũng đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (gồm quà và tiền mặt) đến đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Những phần quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương đối với người lao động.

Lãnh đạo TPHCM và phường Tân Tạo trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo - đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình công nhân, lao động.

Chia sẻ với những khó khăn của người lao động phải ở lại TPHCM đón Tết do điều kiện kinh tế và công việc, ông bày tỏ mong muốn các hoạt động chăm lo sẽ phần nào giúp người lao động đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo - phát biểu tại chương trình

Đồng thời, ông ghi nhận và trân trọng sự đồng hành của chủ nhà trọ trong việc tạo điều kiện sinh hoạt ổn định cho công nhân, lao động; kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người lao động an cư, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với thành phố.