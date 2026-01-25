HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Xóm trọ công nhân ấm áp với ‘Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình’

Huỳnh Như

(NLĐO) - Công nhân, lao động khó khăn, không có điều kiện đón Tết đã cùng lãnh đạo địa phương và chủ nhà trọ quây quần bên bữa cơm Xuân ấm áp nơi xóm trọ

Tối 25-1, Công đoàn phường Tân Tạo, TPHCM đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị – xã hội địa phương tổ chức chương trình "Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình" tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ tại địa chỉ 155/23 Lê Đình Cẩn. 

“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 1.
“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 2.

Không khí sum họp ấm áp tại chương trình “Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tổ chức tại khu nhà trọ công nhân tại phường Tân Tạo

Chương trình diễn ra trong không gian thân tình, gần gũi với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, địa phương, đại diện các đoàn thể cùng đông đảo công nhân, lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ. 

Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn truyền thống ngày Tết, bày biện gọn gàng, đậm đà hương vị sum vầy. Trong không gian ấm cúng của xóm trọ, công nhân, lao động có dịp quây quần bên nhau, tạm gác những bộn bề mưu sinh để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết nơi thành phố.

“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 3.

Cán bộ Công an phường Tân Tạo tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS – an ninh trật tự tại khu nhà trọ

Dịp này, cán bộ Công an phường Tân Tạo cũng tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS – an ninh trật tự, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tại các khu nhà trọ.

“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 4.

Lãnh đạo TPHCM và địa phương gửi lời chúc Tết, động viên công nhân, lao động đón Tết ấm áp, đủ đầy

Ban tổ chức cũng đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (gồm quà và tiền mặt) đến đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Những phần quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương đối với người lao động.

“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 5.
“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 6.

Lãnh đạo TPHCM và phường Tân Tạo trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo - đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình công nhân, lao động. 

Chia sẻ với những khó khăn của người lao động phải ở lại TPHCM đón Tết do điều kiện kinh tế và công việc, ông bày tỏ mong muốn các hoạt động chăm lo sẽ phần nào giúp người lao động đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo - phát biểu tại chương trình

Đồng thời, ông ghi nhận và trân trọng sự đồng hành của chủ nhà trọ trong việc tạo điều kiện sinh hoạt ổn định cho công nhân, lao động; kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người lao động an cư, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với thành phố.

Khu nhà trọ yêu thương - nghĩa tình cho công nhân xa quê

Khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Huệ hiện có 120 phòng, là nơi sinh sống của gần 300 người, chủ yếu là các gia đình công nhân, lao động làm việc trên địa bàn. Không chỉ đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng trọ khang trang, sạch sẽ, bà Huệ còn thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người ở trọ xây dựng lối sống lành mạnh, nghĩa tình, tránh xa các tệ nạn xã hội.

“Bữa cơm Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” nơi xóm trọ công nhân - Ảnh 8.

Khu nhà trọ 120 phòng của bà Nguyễn Thị Huệ nhiều năm qua đã trở thành mái ấm thứ hai của đông đảo công nhân, lao động xa quê.

Nhờ đó, nơi đây trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, được chính quyền địa phương lựa chọn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em… góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng đời sống cho người lao động.

Đáng chú ý, nhiều năm qua, bà Huệ vẫn duy trì mức giá thuê ổn định từ 1 – 1,3 triệu đồng/phòng, dù chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Việc làm này giúp công nhân giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm ổn định cuộc sống. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, khu nhà trọ lại thêm ấm áp bởi những phần quà nghĩa tình do chính tay chủ trọ chuẩn bị, giúp công nhân, lao động đón Tết đủ đầy, an tâm mưu sinh nơi phố thị.

