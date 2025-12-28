Xôn xao clip 7 người đàn ông đi ô tô nhưng "quên" trả tiền 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Xôn xao clip 7 người đàn ông đi ô tô nhưng "quên" trả tiền 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một nhóm thực khách ăn sáng tại quán phở ở TPHCM đã "quên" thanh toán hoá đơn 1 triệu đồng và chủ quán đăng bài lên mạng xã hội

Ngày 28-12, mạng xã hội xôn xao clip một nhóm 7 người đàn ông "quên" thanh toán hoá đơn 1 triệu đồng tại quán phở K. trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường An Đông (TPHCM).

Sau khi phát hiện vụ việc, quán phở đã đăng clip, hoá đơn lên mạng xã hội mong rằng khách xem được sẽ liên hệ thanh toán.

"Quên" hoá đơn 1 triệu đồng

"Chuyện là sáng nay có nhóm khách nam vào quán phở kêu 7 tô đặc biệt và 1 chén tuỷ, trứng mà các anh chưa thanh toán cho em. Mấy anh ăn xong lần lượt đứng lên đi về hết, có thể là mấy anh đã lỡ quên mất việc thanh toán. Mong mấy anh thấy đoạn clip này và quay lại thanh toán giúp em nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ" - chủ quán phở đăng trên Facebook.

Xôn xao clip 7 người đàn ông "quên" trả 1triệu đồng tiền phở - Ảnh 1.

Chủ quán phở đau đầu vì khách "quên" thanh toán hoá đơn 1 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ quán phở K. cho biết thông tin 7 người đàn ông "quên" thanh toán hoá đơn sau khi ăn sáng tại quán là có thật.

Họ đi ô tô, do quán không có sân cho ô tô nên họ dừng xe ở chỗ khác đi bộ đến quán. Nhóm khách kêu 7 tô phở đặc biệt tổng cộng 945.000 đồng kèm theo một chén tuỷ, trứng 55.000 đồng. Sau khi ăn xong thì 5 người rời quán trước, 2 người còn lại ngồi tại bàn. 

"Lúc này cô tạp vụ quán hỏi thanh toán tiền hả thì họ chần chừ. Sau đó, do quán đông nên ai cũng lo phần việc riêng. Cuối cùng là tất cả nhóm người rời quán mà quên luôn thanh toán" - chủ quán phở chia sẻ.

Theo chủ quán, việc khách ăn uống quên thanh toán là chuyện thường xảy ra, sau đó họ ghé ăn và thanh toán lại cho quán.

Lần đầu gặp phải

"Tuy nhiên, hoá đơn 1 triệu đồng mà "quên" thì đây là lần đầu quán mới có trải nghiệm lạ như vậy. Mong rằng khách biết thông tin hãy liên hệ, chuyển khoản thanh toán cho quán" - chủ quán phở K. nói thêm

Việc khách ăn uống "quên" trả tiền vẫn thường xuyên xảy ra và bị chủ quán đăng bài lên mạng xã hội. 

Tháng 7-2023, chủ một nhà hàng hải sải ở TP Hạ Long đã đăng thông tin lên truy tìm nhóm khách "quên" thanh toán hoá đơn hơn 3,5 triệu đồng.

Cụ thể, nhóm 6 du khách (2 nam, 4 nữ) đi ô tô đến ăn hải sản tại nhà hàng rồi rời đi mà không thanh toán hơn, trong đó tiền tôm hùm chiếm khoảng một nửa.

Do nhà hàng đông khách, nhân viên không kịp phát hiện và đến nay nhóm này vẫn không liên hệ trả tiền, nhà hàng chỉ có hình ảnh từ camera.

Tin liên quan

Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo

Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo

(NLĐO) - Quá trình làm việc, hai nhân viên của Công ty CityZoo đã cấu kết, chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng tiền thu hồi công nợ

Công an tạm giữ 14 thanh thiếu niên vô cớ đánh người ở Xóm Chiếu, TPHCM

(NLĐO) - Sau 6 ngày khẩn trương truy xét, Công an phường Xóm Chiếu (TPHCM) đã triệu tập 14 thanh thiếu niên vô cớ đánh người đi đường

Công an TPHCM tìm người liên quan vụ làm giả con dấu, tài liệu

(NLĐO) - Quá trình điều tra một vụ án, Công an TPHCM xác định người tên Phan Ngọc Thoại có liên quan đến vụ việc

phở An Đông TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo